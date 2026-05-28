Le nouveau chef militaire du Hamas a été tué dans une frappe aérienne israélienne

Une source du Hamas a déclaré le 27 mai que Mohammed Odeh, le nouveau commandant en chef de la branche armée du groupe, les Brigades al-Qassam, avait été tué le 26 mai au soir lors d'une frappe aérienne israélienne.

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Photo : AP/VNA/CVN

"La politique d'assassinats ne mettra pas fin à la résistance palestinienne", a affirmé la source sous couvert d'anonymat.

Israël "se trompe s'il croit que cibler les dirigeants forcera le Hamas à reculer ou à abandonner la résistance", a ajouté la source.

Par ailleurs, des sources médicales de l'hôpital Al-Shifa ont indiqué que la frappe aérienne du 26 mai, impliquant quatre missiles, avait touché le quartier d'al-Rimal, dans le centre-ville de Gaza, tuant six personnes, dont M. Odeh, son épouse et deux de ses fils, entre autres. Environ 20 autres personnes ont été blessées.

Jusqu'à présent, le Hamas n'a pas publié de déclaration officielle confirmant la mort de M. Odeh.

Plus tôt dans la journée, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a annoncé dans un communiqué que Mohammed Odeh, qu'il a présenté comme le quatrième responsable du Hamas, avait été tué.

"Nous avons promis que le Hamas n'aura aucun contrôle militaire ou civil sur Gaza, et ce sera ainsi", a affirmé M. Katz.

Mohammed Odeh avait été nommé il y a environ une semaine pour succéder à Ezzedine al-Haddad, qui a été tué lors d'une frappe israélienne le 15 mai.

Il a auparavant occupé le poste de chef du renseignement militaire des Brigades al-Qassam et a été accusé par Israël d'avoir participé à la planification et à la coordination d'éléments de l'attaque d'octobre 2023 contre le Sud d'Israël.

Depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas le 7 octobre 2023, Israël a tué un certain nombre de hauts responsables militaires et politiques du Hamas à Gaza et au-delà, selon des déclarations israéliennes et palestiniennes.

Xinhua/VNA/CVN