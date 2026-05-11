totalement inacceptable"" />

icon search
mask
Brefs / International
Trump qualifie la réponse de l'Iran au plan américain de "totalement inacceptable"

La dernière réponse de l'Iran au plan américain est "totalement inacceptable", a déclaré le10 mai le président américain Donald Trump.

>> Trump annonce un déblocage du détroit d'Ormuz, mise en garde de l'Iran

>> L'armée américaine lance une opération visant à guider les navires hors du détroit d'Ormuz

>> Trump suspend son opération d'escorte de navires à Ormuz, dans l'espoir d'un accord avec l'Iran

La dernière réponse de l'Iran au plan américain est "totalement inacceptable", a déclaré le 10 mai le président américain Donald Trump. "Je viens de lire la réponse des soi-disant +représentants+ de l'Iran. Je ne l'apprécie pas -- TOTALEMENT INACCEPTABLE !" a écrit Trump sur son compte Truth Social, sans donner plus de détails. La réponse de l'Iran au dernier texte proposé par les États-Unis pour mettre fin au conflit a été envoyée le 10 mai au médiateur, le Pakistan, a rapporté l'agence de presse officielle iranienne IRNA. Selon le plan proposé, à ce stade, les négociations porteront principalement sur la fin du conflit dans la région, précise l'IRNA. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que l'Iran devait "indiquer clairement" qu'elle ne cherchait pas à se doter de l'arme nucléaire, ce que Washington considère comme essentiel à un accord de paix.

Xinhua/VNA/CVN

#Trump #Iran #États-Unis

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top