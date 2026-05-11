Trump qualifie la réponse de l'Iran au plan américain de "totalement inacceptable"

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La dernière réponse de l'Iran au plan américain est "totalement inacceptable", a déclaré le 10 mai le président américain Donald Trump. "Je viens de lire la réponse des soi-disant +représentants+ de l'Iran. Je ne l'apprécie pas -- TOTALEMENT INACCEPTABLE !" a écrit Trump sur son compte Truth Social, sans donner plus de détails. La réponse de l'Iran au dernier texte proposé par les États-Unis pour mettre fin au conflit a été envoyée le 10 mai au médiateur, le Pakistan, a rapporté l'agence de presse officielle iranienne IRNA. Selon le plan proposé, à ce stade, les négociations porteront principalement sur la fin du conflit dans la région, précise l'IRNA. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que l'Iran devait "indiquer clairement" qu'elle ne cherchait pas à se doter de l'arme nucléaire, ce que Washington considère comme essentiel à un accord de paix.

Xinhua/VNA/CVN