Les États-Unis sanctionnent un réseau d'approvisionnement iranien

Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor américain a annoncé vendredi 29 mai qu'un réseau d'approvisionnement basé en Iran avait été ajouté à sa liste des ressortissants spécialement désignés (SDN), dans le cadre d'une nouvelle mesure de sanctions relevant de la campagne américaine "Fureur économique".

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Dans un communiqué de presse, l'OFAC a affirmé qu'un Iranien, par l'intermédiaire de sa société, s'était fait passer pour de petites entreprises américaines afin d'acheter des biens soumis à des restrictions auprès d'autres petites entreprises basées aux États-Unis pour le compte du ministère iranien de la Défense et de la Logistique des forces armées, ainsi que d'autres utilisateurs finaux iraniens sanctionnés.

L'OFAC a également inscrit sur sa liste des SDN plusieurs autres personnes qui, selon lui, auraient aidé cet individu à faciliter le transfert de produits d'origine américaine vers l'Iran.

Mercredi 27 mai, le département du Trésor américain a sanctionné l'Autorité du détroit du golfe Persique, une instance iranienne chargée de superviser le contrôle du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz.

Xinhua/VNA/CVN