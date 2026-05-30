Les États-Unis sanctionnent un réseau d'approvisionnement iranien

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Dans un communiqué de presse, l'OFAC a affirmé qu'un Iranien, par l'intermédiaire de sa société, s'était fait passer pour de petites entreprises américaines afin d'acheter des biens soumis à des restrictions auprès d'autres petites entreprises basées aux États-Unis pour le compte du ministère iranien de la Défense et de la Logistique des forces armées, ainsi que d'autres utilisateurs finaux iraniens sanctionnés.
L'OFAC a également inscrit sur sa liste des SDN plusieurs autres personnes qui, selon lui, auraient aidé cet individu à faciliter le transfert de produits d'origine américaine vers l'Iran.
Mercredi 27 mai, le département du Trésor américain a sanctionné l'Autorité du détroit du golfe Persique, une instance iranienne chargée de superviser le contrôle du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz.
Xinhua/VNA/CVN