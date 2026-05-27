Liban : 31 morts dans des frappes de l'armée israélienne, qui étend ses opérations terrestres

L'armée israélienne a mené de nouvelles frappes mardi 26 mai dans le Sud du Liban, y faisant 31 morts selon Beyrouth, et a appelé à l'évacuation d'une quarantaine de villages, malgré le cessez-le-feu.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Selon un communiqué du ministère libanais de la Santé, 31 personnes, dont au moins quatre enfants et trois femmes, ont été tuées lors de ces attaques et 40 autres ont été blessées. Quatorze personnes ont été tuées à Burj al-Shamali, près de Tyr, a notamment précisé le ministère.

Outre les frappes aériennes, Israël a annoncé étendre ses opérations terrestres contre le mouvement pro-iranien Hezbollah au-delà de la "ligne jaune" qu'elle a établie dans le Sud du Liban à une dizaine de km de la frontière.

"Nous intensifions notre action au Liban" et "nous renforçons la zone de sécurité afin de protéger les localités du Nord" d'Israël, a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Des frappes ont fait au moins un mort et deux blessés parmi des secouristes affiliés au groupe Amal, allié du mouvement pro-iranien Hezbollah, à Srifa, selon le ministère de la Santé, ce qui porte à 120 le nombre de secouristes tués dans le conflit.

Dans la ville de Nabatiyé, un correspondant de l'AFP a fait état de plusieurs frappes après un appel à évacuer, et a pu voir de la fumée s'élever de plusieurs endroits.

Selon l'agence de presse officielle libanaise ANI, l'une d'elles a causé "d'importants dégâts" à un hôpital public.

Les militaires israéliens ont émis des appels à évacuer pour au moins 50 villes et villages du sud et de l'est du Liban mardi 26 mai, dont Nabatiyé.

"Vous devez évacuer vos maisons immédiatement et vous déplacer au nord de la rivière Zahrani", avait indiqué dans la matinée sur X un porte-parole militaire israélien arabophone, Avichay Adraee, s'adressant aux habitants.

Désertée par une grande partie de ses habitants depuis le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah le 2 mars, Nabatiyé continue d'être pilonnée malgré la trêve entrée en vigueur le 17 avril.

D'autres localités du sud, notamment dans la région de Tyr, ont aussi été ciblées, selon l'ANI.

Photo : AFP/VNA/CVN

La veille, des ordres d'évacuation pour Tyr avaient provoqué la panique et un mouvement d'exode parmi les habitants encore présents dans la ville millénaire, d'après un correspondant de l'AFP.

L'armée israélienne a également émis mardi 26 mai un ordre d'évacuation pour Machghara et Sohmor, deux localités dans l'est du Liban, où elle a en outre visé les environs du barrage de Qaraoun, selon l'ANI.

L'organisme chargé du barrage a appelé les autorités libanaises à faire pression sur la communauté internationale pour empêcher toute attaque aux "risques catastrophiques pour les habitants".

Des bombardements avaient eu lieu lundi soir dans cette région du pays, faisant au moins 11 morts à Machghara, dont deux enfants et une femme, et 15 blessés, a annoncé mardi 26 mai le ministère de la Santé.

L'armée israélienne avait indiqué avoir frappé dans la nuit plus de 100 cibles du Hezbollah.

Photo : AFP/VNA/CVN

De son côté, le mouvement chiite a annoncé que ses combattants avaient repoussé mardi à l'aube "une force israélienne (...) qui avançait en direction de Zaoutar", village surplombant Nabatiyé, situé à une dizaine de kilomètres de la frontière.

Le groupe a dit avoir eu recours notamment à "des obus et drones d'attaques", faisant état de "combats directs" dans la zone.

Il a également revendiqué des attaques de drones contre une caserne dans le Nord d'Israël.

L'armée israélienne a déclaré avoir "intercepté plusieurs drones explosifs lancés par l'organisation terroriste Hezbollah en direction du territoire israélien".

"Pour chaque drone explosif, dix immeubles doivent tomber à Beyrouth", a affirmé le ministre israélien des Finances d'extrême droite, Bezalel Smotrich.

Un porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Farhan Haq, a déclaré mardi 26 mai que les casques bleus des Nations-unies au Liban avaient détecté la veille "91 violations de l'espace aérien, le plus grand nombre depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu".

Il a cité également "399 tirs" attribués à l'armée israélienne et "11 trajectoires de projectiles attibués au Hezbollah".

Malgré la trêve, Israël poursuit ses frappes et opérations au Liban en disant viser le Hezbollah et son infrastructure, quand au même moment les chances d'un accord rapide entre les États-Unis et l'Iran semblent s'amenuiser.

Les frappes israéliennes ont fait au moins 3.213 morts depuis le début du conflit début mars, selon le dernier bilan global du ministère de la Santé publié mardi 26 mai.

AFP/VNA/CVN