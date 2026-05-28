L'Iran exige le retrait des États-Unis et la levée de leur blocus pour rouvrir le détroit d'Ormuz

L'Iran disposerait d'un projet de cadre préliminaire non officiel en vue d'un protocole d'accord avec les États-Unis, lequel exigerait le retrait des forces militaires américaines et la levée du blocus naval, a indiqué le 27 mai la télévision d'État iranienne IRIB TV citée par plusieurs médias.

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Photo : AFP/VNA/CVN

En contrepartie, l'Iran s'engagerait à rétablir, dans un délai d'un mois, le trafic maritime commercial dans le détroit d'Ormuz à son niveau d'avant-conflit, et à gérer ce trafic en collaboration avec le sultanat d'Oman, selon ces informations, qui précisent que les navires militaires ne seraient pas inclus dans l'accord.

D'après les médias, les États-Unis seraient d'accord pour lever leur blocus naval des ports iraniens, reconnaître la gestion iranienne du trafic maritime par le détroit d'Ormuz en coopération avec Oman, accepter les voies de transit désignées par Téhéran pour les navires, et retirer les forces américaines des régions entourant l'Iran.

Tout accord définitif entre les États-Unis et l'Iran conclu pendant la période de négociation de 60 jours serait approuvé sous la forme d'une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies, ont-ils rapporté.

En vertu de cet accord, l'Iran ne prendrait aucune mesure sans "vérification tangible", ont ajouté les médias.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaei, a confirmé le 16 mai que l'Iran et les États-Unis s'efforçaient de finaliser un protocole d'accord pour mettre fin au conflit.

"Notre intention est de d'abord nous entendre sur un protocole d'accord comprenant 14 dispositions", a expliqué M. Baghaei à IRIB TV. Il a ajouté que les deux parties avaient pour but de conclure un accord définitif "dans une période de 30 à 60 jours" couvrant des sujets tels que la cessation des attaques maritimes américaines et la libération des avoirs iraniens gelés.

L'Iran, les États-Unis et Israël ont conclu un cessez-le-feu le 8 avril après 40 jours de combats. À la suite de cette trêve, les délégations iranienne et américaine ont tenu une session de pourparlers de paix dans la capitale pakistanaise Islamabad les 11 et 12 avril, sans parvenir à un accord.

Xinhua/VNA/CVN