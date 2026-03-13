La Chine estime à un record de 9,4 milliards le nombre de voyages de passagers au cours du pic de voyages de la fête du Printemps

Le nombre total des voyages interrégionaux de passagers à travers la Chine pendant les 40 jours de la période du pic de voyages de la fête du Printemps, qui s'est terminée vendredi 13 mars, devrait atteindre un chiffre record de 9,4 milliards, selon les données du ministère des Transports.

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Le nombre total des voyages interrégionaux de passagers à travers la Chine pendant les 40 jours de la période du pic de voyages de la fête du Printemps, qui s'est terminée vendredi 13 mars, devrait atteindre un chiffre record de 9,4 milliards, selon les données du ministère des Transports. Le transport routier a représenté environ 8,74 milliards de voyages de passagers, demeurant le mode de transport le plus utilisé. Le total des voyages ferroviaires a atteint 538 millions, tandis que le transport aérien a enregistré 94,39 millions de voyages et que les voies fluviales ont enregistré 35,95 millions de voyages de passagers. Le pic de voyages, souvent décrit comme la plus grande migration humaine annuelle au monde, met en évidence la mobilité massive et l'activité économique dynamique de la Chine. La fête du Printemps, occasion traditionnelle pour les réunions familiales, a eu lieu le 17 février cette année.

Xinhua/VNA/CVN