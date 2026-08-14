Hô Chi Minh-Ville

Trois hommes placés en garde à vue après des perturbations du trafic aérien à Tân Son Nhât

La police du quartier de Binh Hung Hoà, à Hô Chi Minh-Ville, a annoncé le 14 août avoir placé en garde à vue trois hommes afin d’enquêter sur des faits de mise en danger de la sécurité aérienne en faisant voler des objets dans l’espace aérien.

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Photo : Police/CVN

Selon la police, le soir du 13 août, les trois hommes ont apporté trois cerfs-volants équipés de lumières clignotantes sur un terrain vague de la zone industrielle de Tan Binh pour les faire voler. L’un d’eux a déclaré être le propriétaire des cerfs-volants. Les trois hommes s’étaient rencontrés via un groupe Facebook consacré aux amateurs de cerfs-volants musicaux.

Vers 19h40, les services de contrôle aérien ont détecté un objet suspect, initialement considéré comme un drone, près du pont de Tham Luong. À 20h02, l’objet a été localisé dans le quartier de Tay Thanh, sur l’axe d’approche des avions.

Par mesure de sécurité, l’Autorité de l’aviation civile du Sud a ordonné la suspension temporaire de tous les décollages et atterrissages à l’aéroport de Tân Son Nhât. Les avions en approche ont dû effectuer des circuits d’attente, tandis que les départs ont été temporairement suspendus au sol.

Après vérification, les opérations aériennes ont repris à 20h16. Cette interruption de 14 minutes a affecté 21 vols.

Les forces de l’ordre ont ensuite établi que les objets détectés étaient trois cerfs-volants équipés de lumières clignotantes, lancés depuis un terrain situé à environ 2,5 km de l’aéroport. À certains moments, ils ont atteint une altitude d’environ 400 mètres, pénétrant dans le couloir aérien réservé à l’approche et à l’atterrissage des avions.

La police a saisi les objets concernés et interpellé les trois personnes. Les autorités poursuivent l’enquête afin d’évaluer les dommages et de constituer le dossier en vue de l’application de sanctions conformément à la loi.

Le 11 août au soir, l’aéroport de Tân Son Nhât avait déjà dû suspendre à deux reprises les décollages et atterrissages après que des pilotes eurent signalé des drones à une altitude comprise entre 550 et 900 mètres dans la zone d’approche. L’incident avait affecté 56 vols.

VNA/CVN