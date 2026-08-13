Quang Tri célèbre le centenaire du leader cubain Fidel Castro

Une cérémonie marquant le centenaire de la naissance du leader cubain Fidel Castro (13 août 1926 – 2026) s’est tenue jeudi 13 août au parc Fidel Castro, dans le quartier de Dông Hà, province de Quang Tri (Centre).

>> Le Vietnam se souvient de Fidel Castro, un grand ami du peuple vietnamien

>> Le recueil d’œuvres choisies de Fidel Castro Ruz en librairie à Hanoï

>> Le Vietnam remet une aide de 100 milliards de dôngs à Cuba

Photo : VNA/CVN

L’événement a été organisé conjointement par le Comité populaire de la province de Quang Tri, le ministère des Affaires étrangères et l’ambassade de Cuba au Vietnam.

S’exprimant lors de la cérémonie, le vice-président du Comité populaire provincial, Lê Duc Tiên, a souligné que Fidel Castro était une figure d’une stature exceptionnelle, dont la vie et l’œuvre étaient étroitement liés à la victoire de la Révolution cubaine et à la lutte pour l’indépendance et la souveraineté nationales, ainsi qu’aux aspirations des peuples du monde entier à l’indépendance, à la liberté, à la paix et à la justice.

Quang Tri demeure un symbole durable de la solidarité entre le Vietnam et Cuba, lieu où Fidel Castro a effectué une visite historique le 15 septembre 1973. Quelques mois seulement après la signature des Accords de paix de Paris, alors que de violents combats se poursuivaient, il est devenu le premier et le seul chef d’État étranger à se rendre dans la zone libérée de Quang Tri.

Cette visite a représenté bien plus qu’une simple visite diplomatique, c’est un acte politique de portée historique et de puissante manifestation de solidarité envers le Vietnam à une époque charnière, a souligné Lê Duc Tiên.

Plus d’un demi-siècle plus tard, le souvenir de la présence de Fidel Castro sur la terre de feu de Quang Tri reste vivace dans la mémoire du peuple vietnamien, a-t-il déclaré.

L’ambassadeur de Cuba au Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, a souligné la portée symbolique de la commémoration en l’honneur de Fidel Castro dans le parc qui porte son nom. Il a exprimé sa profonde reconnaissance pour l’affection et le respect particuliers que des générations de Vietnamiens ont témoignés au leader révolutionnaire cubain.

Les délégués ont déposé des gerbes de fleurs et observé une minute de silence en hommage à Fidel Castro, tout en évoquant l’amitié exceptionnelle, exemplaire et profondément fraternelle unissant le Vietnam et Cuba.

Durant la guerre de résistance anti-américaine, Cuba s’est tenu résolument aux côtés du peuple vietnamien, dans un élan de solidarité particulière. Le dirigeant cubain est devenu le symbole par excellence de ce soutien, illustré par sa célèbre déclaration : «Pour le Vietnam, Cuba est prêt à donner son sang».

Cuba a apporté au Vietnam une aide précieuse, notamment à travers des projets emblématiques de la solidarité bilatérale, tels que l’Hôpital de l’amitié Vietnam-Cuba à Dông Hoi. En 2018, les autorités provinciales ont aménagé et inauguré le parc Fidel Castro au cœur de Dông Hà, faisant de celui-ci le premier parc du Vietnam à porter le nom du dirigeant cubain.

VNA/CVN