Un soutien financier aux victimes d'accidents de la route dès le 1er septembre

À partir du 1 er septembre, de nouvelles aides financières seront accordées aux victimes d'accidents de la route et à leurs familles en difficulté, ainsi qu'aux personnes et organisations participant aux secours.

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Photo : VNA/CVN

À partir du 1er septembre, le Fonds pour la réduction des conséquences des accidents de la route pourra accorder des aides aux blessés et aux familles de personnes décédées en difficulté financière, ainsi qu'aux organisations et particuliers qui portent directement secours aux victimes, les conduisent aux urgences ou mènent des actions de sensibilisation visant à réduire les conséquences des accidents de la route, conformément au Décret N° 279/2025/ND-CP et à la Circulaire N° 126/2026/TT-BCA du ministère de la Police.

Selon l'article 12 du Décret N° 279/2025/ND-CP, les personnes blessées présentant un taux d'atteinte corporelle supérieur à 31% et inférieur à 81% et se trouvant en difficulté financière pourront recevoir une aide allant jusqu'à 10 millions de dôngs par personne et par accident. Les familles de personnes décédées en difficulté financière pourront bénéficier d'une aide maximale de 20 millions de dôngs par accident. Pour les victimes présentant un taux d'atteinte corporelle supérieur à 81%, le Fonds pourra financer des activités favorisant leur réinsertion dans la communauté et leur développement, à hauteur de 100 millions de dôngs par personne et par aide.

Les organisations et particuliers qui portent directement secours aux victimes, leur prodiguent les premiers soins ou les conduisent aux urgences pourront recevoir jusqu'à 10 millions de dôngs pour une organisation et 5 millions pour un particulier, par accident. Les activités de sensibilisation ne bénéficiant pas d'un financement de l'État pourront également être soutenues, à hauteur de 10 millions de dôngs pour une organisation et de 5 millions pour un particulier, par activité.

Le Département de la police de la circulation a précisé qu'il s'agissait de montants plafonds et que le niveau de l'aide serait déterminé en fonction du dossier, de la situation concrète et des dispositions légales. Les organisations et particuliers concernés pourront déposer leur dossier directement, en ligne ou par voie postale.

Les autorités compétentes devront également identifier de manière proactive les personnes éligibles afin d'établir les dossiers de demande d'aide auprès du Fonds.

Outre ces aides, le Fonds peut recevoir des contributions volontaires en espèces ou en nature de la part d'organisations et de particuliers vietnamiens et étrangers.

Selon le Département de la police de la circulation, la mise en œuvre de ces aides contribuera non seulement à alléger les difficultés des victimes d'accidents de la route et de leurs familles, mais aussi à mobiliser davantage de ressources sociales, à promouvoir la solidarité et à contribuer à un environnement routier plus sûr.

VNA/CVN