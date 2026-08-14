Quatre élèves vietnamiens récompensés aux Olympiades internationales d'informatique 2026

Les quatre membres de l'équipe nationale du Vietnam aux Olympiades internationales d'informatique (IOI) 2026 ont tous été primés, remportant une médaille d'or, deux médailles d'argent et un certificat de mérite, a annoncé le 14 août le ministère de l'Éducation et de la Formation.

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Photo: MOET/CVN

Nguyên Huu Tuân, élève de terminale au lycée d’excellence de l'Université des sciences naturelles relevant de l'Université nationale du Vietnam à Hanoï, a décroché la médaille d'or.

La performance de Nguyên Huu Tuân mérite d'être soulignée. Il a remporté deux médailles d'or en l'espace d'une semaine seulement. Auparavant, il avait déjà décroché l'or aux Olympiades internationales d'intelligence artificielle 2026, organisées au Kazakhstan.

Les deux médaillés d’argent sont Dang Huy Hâu, élève du lycée d’excellence Thang Long, dans la province de Lâm Dông, et Nguyên Bùi Duc Dung, élève du lycée d’excellence relevant de l’Université des sciences naturelles de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï.

Nguyên Khanh Phuc, élève du lycée d'excellence Luong Van Tuy (province de Ninh Binh), a reçu un certificat de mérite.

La 38e édition des IOI se déroule à Tachkent, en Ouzbékistan, du 9 au 16 août. Elle réunit 375 candidats venus de 92 pays et territoires. La Russie, la Biélorussie, Israël et le Turkménistan participent sous la bannière olympique.

Selon les résultats officiels des IOI 2026, le Vietnam s'est classé huitième au classement général, derrière la Chine, la République de Corée, les États-Unis, la Malaisie, le Japon, la Pologne et la Turquie.

Cette excellente performance confirme la progression du Vietnam dans les compétitions académiques internationales de haut niveau et témoigne des efforts déployés pour détecter, former et accompagner les élèves talentueux. La cérémonie de clôture et de remise des prix aura lieu le 15 août.

VNA/CVN