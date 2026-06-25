Vols intérieurs : les batteries externes devront être obligatoirement transportées en cabine à partir de juillet 2026

À compter du 1 er juillet 2026, les passagers voyageant sur des vols au Vietnam devront obligatoirement transporter leurs batteries externes en bagage cabine, conformément à une nouvelle réglementation visant à renforcer la sécurité aérienne et à prévenir les risques d’incendie à bord liés aux batteries au lithium.

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Photo : VNA/CVN

La nouvelle directive, émise par l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV), stipule que chaque passager ne pourra transporter que deux batteries externes au maximum par vol.

Cette mesure met en œuvre les recommandations actualisées de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) relatives au transport sûr des marchandises dangereuses par voie aérienne.

Selon la directive, les batteries externes contenant des piles au lithium métal ne devront pas contenir plus de deux grammes de lithium, tandis que celles utilisant des piles lithium-ion ne devront pas dépasser une capacité énergétique nominale de 100 wattheures (Wh).

Les batteries externes d'une capacité supérieure à 100 Wh mais n'excédant pas 160 Wh peuvent toujours être transportées, sous réserve d'autorisation préalable de la compagnie aérienne.

Il est également interdit aux passagers de recharger leurs batteries externes pendant le vol ou de les utiliser pour alimenter d’autres appareils électroniques à bord. Ces dispositifs doivent être retirés des bagages en soute et placés de manière visible dans les bagages cabine pendant toute la durée du vol.

Afin de prévenir les courts-circuits, les passagers sont tenus de protéger individuellement leurs batteries externes, soit en les conservant dans leur emballage d’origine, soit en isolant les bornes exposées avec du ruban adhésif, soit en les plaçant dans un sac plastique ou une pochette de protection.

L'Autorité de l'aviation civile de l'aviation civile (CAAV) a demandé aux compagnies aériennes d'intensifier leur communication afin de s'assurer que les passagers soient pleinement informés des nouvelles exigences avant leur voyage.

VNA/CVN