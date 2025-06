La situation de la sécurité aérienne vietnamienne reste stable de janvier à mai

>> Vietnam Airlines rappelle les règles de transport des batteries au lithium en cabine

>> Le Vietnam autorise l’importation de nouveaux types d’aéronefs

>> Le PM inspecte le terminal T3 et le projet pilote d'identification biométrique à l'aéroport Tân Son Nhât

Photo : VNA/CVN

Plus précisément, le ministère a demandé à ses unités spécialisées et aux forces de police de 17 localités aéroportuaires de collaborer étroitement avec l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV), la Compagnie des aéroports du Vietnam (ACV) et les autres forces compétentes afin d’assurer la sécurité de 116.212 vols sur 22 aéroports et bases aériennes du pays. Des contrôles de sécurité ont été effectués sur 227.753 tonnes de fret et de bagages.

Les unités ont également effectué des patrouilles, des inspections et un suivi rigoureux des personnes, des véhicules et des articles entrant ou sortant des zones réglementées et isolées des aéroports ; et ont activement prévenu le vol, la contrebande et la fraude commerciale sur les routes aériennes. Les opérations ont été menées conformément aux procédures établies, garantissant l’ordre et la sécurité dans les terminaux, les espaces publics et les zones de stationnement des avions.

Depuis sa prise en charge de la sûreté aérienne le 1er mars, le ministère de la Sécurité publique a traité 49 infractions à la sûreté aérienne dans 22 aéroports.

S’exprimant lors de la réunion, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà, président du Comité national de la sécurité de l’aviation civile, a exhorté le ministère de la Sécurité publique à examiner et proposer des solutions pour assurer la synchronisation des équipements, des technologies et du personnel au sein du système de contrôle de la sûreté aérienne.

Il a également été demandé de renforcer la coordination et la cohésion entre les forces de sécurité et les autres unités opérant dans les aéroports, et d’élargir la portée et les méthodes du contrôle de la sûreté aérienne, conformément aux recommandations de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

Le ministère de la Défense a été chargé de se coordonner avec le ministère de la Sécurité publique pour étudier et développer des solutions juridiques, techniques et d’investissement liées aux équipements et aux technologies, et de mobiliser le système politique, les organisations sociales et le public pour participer à la détection précoce, à la prévention et à l’atténuation des menaces potentielles pour la sûreté et la sécurité aériennes au niveau local.

Le ministère de la Construction devrait prendre l’initiative et collaborer avec le ministère de l’Intérieur pour étudier un modèle de Conseil d’enquête sur les accidents d’aviation indépendant et objectif, et développer un mécanisme de coopération étroite avec les agences d’enquête sur les accidents d’aviation d’autres pays.

VNA/CVN