APEC 2027, levier pour renforcer les capacités sanitaires de Phu Quôc

Les grandes îles touristiques considèrent les soins d’urgence et le transport médical comme essentiels. À Phu Quôc, province d’An Giang (Sud), l’APEC 2027 accélère la modernisation sanitaire. L’hôpital Mat Troi Phu Quôc renforce le réseau de soins pour habitants, touristes et participants aux événements internationaux.

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Photos : Sun Group/CVN

Pour les territoires insulaires, l’éloignement géographique représente un défi particulier. En cas d’accident vasculaire cérébral (AVC), d’infarctus du myocarde, de polytraumatisme ou d’accident faisant de nombreuses victimes, le transfert vers le continent peut réduire considérablement le "temps d’or" nécessaire à la prise en charge. Le renforcement des capacités médicales sur place, la téléconsultation avec des spécialistes, ainsi que la mise en place de procédures efficaces de transfert et de transport médical d’urgence sont donc essentiels.

Des services adaptés aux exigences

L’expérience de plusieurs destinations insulaires montre l’importance d’un système de santé organisé et connecté. À Hawaï (États-Unis), un système de services médicaux d’urgence fonctionne à l’échelle de l’État depuis 1978, en coordonnant les ressources humaines, les établissements de soins et les moyens préhospitaliers pour répondre aux urgences, aux catastrophes naturelles et aux incidents majeurs.

Aux Maldives, où la population est répartie sur des milliers d’îles, le système de santé est organisé en plusieurs niveaux, des centres de soins primaires aux hôpitaux régionaux et aux établissements de dernier recours. Le pays développe notamment les centres médicaux régionaux et la téléconsultation afin de rapprocher les compétences spécialisées des communautés et de limiter les transferts inutiles vers la capitale Malé.

Ces expériences montrent qu’une île aspirant à devenir une destination touristique et de villégiature internationale doit disposer d’un système sanitaire capable d’assurer les urgences et les traitements sur place, de mobiliser des spécialistes, d’organiser les transferts de patients et le transport médical, et de faire face aux situations de catastrophe.

Pour Phu Quôc, l’organisation du Sommet de l’APEC 2027 impose de nouvelles exigences. Il ne s’agit pas seulement de garantir les urgences pendant le sommet, mais de renforcer durablement les ressources humaines, les équipements, les soins préhospitaliers, la médecine et la chirurgie, la cardiologie, la prise en charge des AVC, la sécurité alimentaire, la prévention des épidémies et la capacité à répondre aux situations impliquant un grand nombre de victimes.

Le Centre médical de Phu Quôc a déjà commencé à renforcer ses capacités de consultation et de traitement grâce au soutien d’hôpitaux de niveau central. La zone spéciale prévoit également de lancer, fin 2026, la construction d’un hôpital général de 500 lits dans la zone de Cua Can.

Photo : CTV/CVN

Dans le secteur privé, l’hôpital Mat Troi Phu Quôc fait partie des établissements mobilisés pour garantir les soins médicaux de l’APEC 2027, avec la coordination des équipes spécialisées de l’hôpital Cho Rây, de l’hôpital universitaire de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville et de l’Hôpital militaire 175.

"Le soutien en matière d’expertise et le renforcement des capacités de l’hôpital Mat Troi Phu Quôc constituent une étape très importante, qui jette les bases de services de santé meilleurs et plus haut de gamme à l’avenir", a souligné Hà Anh Duc, directeur du Département de l’administration des services médicaux et hospitaliers du ministère de la Santé.

Bâtir un réseau de soins solide

Situé à An Thoi, l’hôpital Mat Troi Phu Quôc s’étend sur 21.600 m² et dispose d’équipements médicaux modernes, notamment le système d’angiographie numérique (DSA) Philips Azurion 7M20, permettant les interventions cardiovasculaires et la prise en charge des AVC directement sur l’île. Il est également équipé d’un appareil d’IRM 3,0 Tesla intégré à l’intelligence artificielle, d’un scanner spectral de 512 coupes permettant un examen du corps entier en moins de deux secondes, ainsi que d’un système d’endoscopie moderne pour contribuer au dépistage précoce des cancers.

Photos : Sun Group/CVN

Afin de réduire les transferts de patients vers le continent, l’établissement a rapidement développé des coopérations avec plusieurs grands hôpitaux du pays, dont l’Institut national d’hématologie et de transfusion sanguine, l’hôpital Cho Rây et l’Hôpital militaire 175.

L’hôpital Cho Rây, établissement de catégorie spéciale et hôpital de dernier recours pour le Sud, apporte son expertise dans la prise en charge des cas graves et complexes à travers des consultations en présentiel et à distance, la formation du personnel, le transfert de technologies médicales, l’approvisionnement en sang et la coordination des transferts de patients.

L’Hôpital militaire 175, spécialisé notamment dans la réanimation d’urgence, la traumatologie et la médecine de catastrophe, contribue pour sa part à la formation des équipes médicales locales aux techniques spécialisées d’urgence, ainsi qu’au développement des capacités d’intervention préhospitalière et de transport sanitaire aérien.

Ce modèle vise à assurer un parcours de soins continu : accueillir, diagnostiquer et traiter rapidement les patients à Phu Quôc, mobiliser les spécialistes des établissements de dernier recours lorsque nécessaire et stabiliser les patients avant leur transfert vers le continent dans des conditions sécurisées.

Selon le Dr. Nguyên Quang Thang, directeur de l’hôpital Mat Troi Phu Quôc, l’établissement poursuivra le renforcement de ses capacités en urgence, réanimation, cardiologie, chirurgie et autres spécialités essentielles. Il prévoit également de perfectionner les dispositifs de téléconsultation, la mobilisation d’experts et le transport sanitaire aérien, tout en renforçant la formation du personnel et les exercices de simulation afin de standardiser les procédures d’accueil des patients internationaux.

L’APEC 2027 n’est pas une destination finale. Il s’agit d’un moteur qui permettra à l’hôpital de poursuivre ses investissements et son développement durable, contribuant à construire un système de santé capable d’accompagner le développement à long terme de Phu Quôc, a-t-il partagé.

Au-delà de la capacité à assurer les soins lors d’un sommet international de haut niveau, l’enjeu est donc de laisser à Phu Quôc un système sanitaire moderne, capable de traiter les patients sur place et connecté aux grands centres médicaux du pays.

Cette infrastructure constitue une condition essentielle pour faire de Phu Quôc non seulement une destination internationale, mais aussi un territoire où il fait bon vivre, capable d’accueillir durablement des visiteurs et de grands événements internationaux.

Nguyên Thành/CVN