La responsabilité de la sécurité aérienne sera transférée au ministère de la Police

>> Promouvoir la coopération en matière de sécurité aérienne Vietnam - États-Unis

>> L’OACI apprécie la performance de sécurité aérienne du Vietnam

>> La sécurité aérienne du Vietnam bien supérieure à la moyenne mondiale

>> La sécurité aérienne renforcée lors des funérailles du secrétaire général du Parti

Photo : VNA/CVN

Le ministère a demandé à l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV) de coordonner avec les agences concernées et les autorités aéroportuaires du nord, du centre et du sud afin de transmettre tous les documents nécessaires, de fournir la liste du personnel concerné et de mettre à disposition des forces de sécurité publique les procédures opérationnelles et les directives relatives à la sécurité aérienne.

Selon Uông Viêt Dung, directeur général de la CAAV, le transfert devra être réalisé rapidement et efficacement, en veillant à ce qu'il n'entraîne aucune perturbation des opérations de transport aérien national et international.

Lors de la conférence nationale du Comité national de sécurité de l'aviation civile tenue mardi 25 février, le vice-Premier ministre Trân Hông Ha a exhorté les ministères des Transports et de l'Information et de la Communication, ainsi que les entreprises concernées, à examiner et évaluer rapidement la sécurité et la sûreté des systèmes actuels d'information et de données aéronautiques, les équipements, infrastructures, technologies et effectifs, les besoins futurs en investissements, ainsi que les procédures de réponse aux menaces potentielles et l'organisation d'exercices réguliers pour garantir une gestion efficace des risques liés à la sécurité aérienne.

Il a souligné que le transfert devait être effectué dans les délais, en couvrant de manière exhaustive les cadres juridiques, les mécanismes, les politiques, les équipements et le personnel afin d'assurer une transition fluide et sans interruption des opérations de sécurité aérienne.

VNA/CVN