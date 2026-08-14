Campagne national des 500 jours

Les restes de 1.715 martyrs déjà retrouvés, les recherches se poursuivent

Dans le cadre de la Campagne nationale de 500 jours et nuits, lancée le 15 mars, les restes de 1.715 martyrs ont été retrouvés et collectés, soit 24,5% de l’objectif fixé, selon le Comité de pilotage national chargé de la recherche, de la collecte et de l’identification des restes de martyrs.

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Photo : VNA/CVN

Sur ce total, les restes de 691 martyrs ont été retrouvés sur le territoire national, 174 au Laos et 850 au Cambodge. En outre, les forces engagées dans les recherches ont découvert 13 fosses communes, dont cinq dans la province de Tuyên Quang et huit au parc Lê Thi Riêng, à Hô Chi Minh-Ville.

En ce qui concerne l’identification des restes, neuf localités ont déjà achevé la collecte des échantillons, tandis que Khanh Hoa, Tây Ninh, Hô Chi Minh-Ville et Dông Nai ont réalisé plus de 90% du travail. À ce jour, les prélèvements ont été effectués sur 124.762 tombes, soit 58,4% du plan fixé.

Par ailleurs, près de 52% des travaux de déminage ont été achevés pour sécuriser les zones de recherche, notamment dans la zone centrale de Vi Xuyên, dans la province de Tuyên Quang.

Photo : VNA/CVN

Dans la période à venir, le Comité de pilotage national poursuivra la vérification des données et organisera des colloques afin d’évaluer les informations relatives aux tombes de martyrs dans plusieurs localités, notamment à l’aéroport de Tân Son Nhât (Hô Chi Minh-Ville), sur la colline de l’Hôpital militaire de Bac Son (Dông Nai), à la base de Con Tiên (Quang Tri) et sur les points hauts du front de Vi Xuyên (Tuyên Quang).

Le Comité a également demandé d’accélérer la collecte des échantillons. De plus, les équipes déployées au Laos et au Cambodge devraient entamer plus tôt que d’ordinaire la campagne de recherche de la saison sèche 2026-2027.

Enfin, des missions de contrôle seront organisées dans plusieurs régions militaires et localités clés afin de suivre l’avancement de la campagne.

VNA/CVN