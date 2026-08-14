RE:ACT mise sur l’innovation des jeunes

Le projet "RE:ACT - Défi d’innovation des jeunes pour des communautés durables" offre aux jeunes Vietnamiens jusqu’à 15.000 dollars de soutien, un mentorat d’experts et des possibilités d’expérimentation sur le terrain.

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Photo : CTV/CVN

Face aux défis environnementaux, à l’urbanisation rapide et aux impératifs du développement durable, les jeunes Vietnamiens sont appelés à jouer un rôle croissant dans la recherche de réponses nouvelles aux besoins des communautés. Mais de nombreux projets prometteurs peinent encore à franchir le cap de l’idée faute de financements, d’expertise ou d’accès à des terrains d’expérimentation.

C’est précisément pour répondre à cet enjeu que le Centre national d’innovation (NIC), le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Vietnam et Samsung ont lancé, le 7 août à Hanoï, le projet "RE:ACT - Défi d’innovation des jeunes pour des communautés durables", un programme destiné à accompagner les initiatives portées par de jeunes Vietnamiens en faveur du développement durable.

Des idées au terrain

“Dans un contexte où le Vietnam accélère le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, il est essentiel de créer des passerelles concrètes entre les idées et leur mise en œuvre”, a déclaré Dô Tiên Thinh, directeur adjoint du NIC.

Le projet doit notamment permettre aux projets sélectionnés de suivre un parcours allant de l’identification d’un problème à la conception d’une idée, au prototypage, puis aux tests en conditions réelles. L’objectif est de vérifier leur pertinence, d’en améliorer la faisabilité et, à terme, de maximiser leur impact auprès des populations concernées.

Pour le PNUD, les jeunes ne doivent pas être considérés comme de simples bénéficiaires des politiques de développement. Ils en sont aussi les acteurs et les partenaires.

Francesca Nardini, représentante résidente adjointe du PNUD au Vietnam, a estimé que leur connaissance des réalités locales constitue un atout majeur. “Les jeunes comprennent profondément les défis de leurs communautés. Ils portent sur les problèmes des regards différents et repèrent souvent des possibilités que d’autres ne voient pas”, a-t-elle souligné.

Le RE:ACT entend ainsi rapprocher les pouvoirs publics, les universités et les entreprises des jeunes porteurs de projets et des communautés auxquelles ils souhaitent répondre.

Aux candidats, Francesca Nardini adresse un message simple : “Soyez ambitieux. Voyez grand. Mais restez curieux et désireux d’apprendre”.

Elle les encourage également à écouter les bénéficiaires, à expérimenter, à apprendre de leurs échecs et à s’appuyer sur des données concrètes pour améliorer leurs propositions.

Phạm Thu Trang, coordinatrice nationale pour la jeunesse au PNUD au Vietnam, a rappelé la philosophie du programme. Le nom RE associe “RE”, qui renvoie à la créativité, et “ACT”, l’action.

“Face aux grands défis du développement durable, il faut donner aux idées un point de départ et aux communautés des réponses concrètes. Nous voulons être aux côtés des jeunes tout au long de ce parcours”, a-t-elle affirmé.

Un soutien jusqu’à 15.000 dollars

Photo : CTV/CVN

Pour sa première édition au Vietnam, le RE:ACT ambitionne de recueillir plus de 600 candidatures en 2026. Le programme ciblera des initiatives portées par des jeunes et destinées à répondre à des problématiques concrètes rencontrées par les communautés dans différentes régions du pays.

Les équipes retenues bénéficieront d’une subvention pouvant atteindre 15.000 dollars par projet, ainsi que de six mois d’accompagnement technique et de mentorat spécialisé.

Elles pourront également expérimenter leurs produits, services ou modèles économiques dans des “laboratoires vivants” (living labs). Ces espaces d’expérimentation permettront de tester les projets dans des conditions proches de leur futur environnement d’utilisation, d’identifier leurs limites et de les perfectionner avant un éventuel déploiement à plus grande échelle.

Le dispositif comprend aussi des formations spécialisées et un voyage d’étude en République de Corée. Les participants pourront y découvrir des écosystèmes d’innovation et des expériences concrètes susceptibles de nourrir leurs propres projets.

Pour Samsung, qui soutient le programme, cet engagement s’inscrit dans une politique de responsabilité sociétale axée sur l’autonomisation et la formation des nouvelles générations.

“Nous poursuivons nos investissements dans les talents de demain afin que la prochaine génération puisse prendre les devants dans le domaine technologique”, a indiqué Na Ki Hong, directeur général de Samsung Vietnam.

Selon lui, le RE:ACT constitue une nouvelle étape dans l’engagement du groupe en faveur de l’écosystème vietnamien de l’innovation. L’objectif est également d’aider les jeunes à mobiliser les technologies pour répondre aux enjeux auxquels leurs communautés sont confrontées.

Le lancement du programme intervient dans une période où Hanoï entend accélérer la transformation du modèle de croissance vietnamien autour des sciences, des technologies, de l’innovation et du numérique. Cette orientation s’inscrit notamment dans le cadre de la Résolution N°57 du Politburo. La Résolution N°68 fait, pour sa part, du secteur privé l’un des moteurs importants de la croissance.

Le RE:ACT cherche ainsi à créer un parcours permettant aux jeunes de passer de la conception à l’expérimentation, puis de faire évoluer les projets qui ont démontré leur pertinence.

“Samsung continuera à aller au-delà de son rôle de premier investisseur étranger au Vietnam pour devenir un partenaire de confiance dans la formation des talents technologiques qui façonneront l’avenir du pays”, a affirmé Na Ki Hong.

Deux grands axes ont été retenus pour l’appel à projets : Les moyens de subsistance numériques inclusifs et les solutions d’accompagnement, d’une part. Les communautés durables et les pratiques d’économie circulaire, d’autre part.

Le calendrier, les conditions d’éligibilité, les modalités de sélection et le détail des dispositifs d’accompagnement seront publiés sur le portail officiel du RE:ACT ainsi que sur les canaux d’information du PNUD au Vietnam, du NIC et de Samsung.

Lê Anh - Huong Linh/CVN