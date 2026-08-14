Hô Chi Minh-Ville

Découverte des restes de 311 soldats dans huit fosses communes au parc Lê Thi Riêng

Les forces chargées de rechercher et de rapatrier les restes des soldats tombés pour la Patrie ont découvert et exhumé 311 ensembles de restes, dont 33 dans huit fosses communes, au parc Lê Thi Riêng, dans le quartier de Hoa Hung, à Hô Chi Minh-Ville.

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Photo : VNA/CVN

Le Commandement de Hô Chi Minh-Ville a annoncé, dans la soirée du 13 août, que les forces chargées de rechercher, d’exhumer et d’identifier les restes des soldats tombés pour la Patrie avaient retrouvé jusqu’à présent les restes de 311 soldats au parc Lê Thi Riêng, dans le quartier de Hoa Hung, à Hô Chi Minh-Ville.

Ces 311 ensembles comprennent 278 restes individuels et 33 restes retrouvés sur huit sites de fosses communes, dont deux dans la zone A et six dans la zone B. Les équipes ont également découvert 179 objets associés aux restes des soldats.

Selon un rapport de l’équipe chargée de la recherche et de l’exhumation des restes relevant du Commandement de Hô Chi Minh-Ville, le 13 août, les forces engagées dans les opérations de recherche au deuxième site, situé dans la zone B du parc Lê Thi Riêng, ont poursuivi le déplacement et le traitement de plus de 300 m³ de terre, tout en élargissant le périmètre des recherches. Elles ont ainsi découvert et exhumé 18 ensembles de restes de soldats et 12 objets associés.

Ces derniers jours, l’équipe de recherche et d’exhumation du Commandement de Hô Chi Minh-Ville a poursuivi le déplacement des terres et élargi les recherches dans la tranchée funéraire de la zone B afin d’accéder aux secteurs où la présence de restes de soldats est suspectée. Il s’agit d’une zone de terre remblayée lors de l’aménagement du parc, ce qui représente un volume considérable de terre à traiter.

Le Commandement de Hô Chi Minh-Ville a mobilisé trois pelleteuses, un camion-benne et deux camions de 3,5 tonnes pour assurer les travaux d’excavation et le transport des terres et garantir le bon déroulement des opérations.

Le lieutenant-colonel Lê Ngoc Hà, chef de l’équipe de recherche et d’exhumation des restes des soldats tombés pour la Patrie du Commandement de Hô Chi Minh-Ville (K74), a déclaré que, dans le cadre des opérations menées au parc Lê Thii Riêng, les forces mobilisées avaient bénéficié de l’attention et de la direction étroites des autorités et responsables à tous les niveaux, ainsi que de la coordination et du soutien des autorités et de la population locales.

Photo : VNA/CVN

Avec la plus grande détermination, l’ensemble des forces déployées sur le site ont organisé les recherches avec diligence et rigueur. Ces efforts ont permis de retrouver un grand nombre de restes de soldats tombés pour la Patrie, qui ont ensuite été transférés à la Maison commémorative.

Au cours des recherches, les forces ont également découvert plusieurs objets associés aux restes, notamment des foulards, des ceintures, des sandales, des peignes et des stylos. Ces objets sont conservés avec le plus grand soin, conformément aux instructions des organismes spécialisés compétents.

À partir de ces objets, les autorités compétentes procèdent actuellement à des vérifications afin d’identifier les soldats et de retrouver leurs proches.

Dans le cadre de la Campagne nationale de 500 jours et nuits, lancée le 15 mars, les restes de 1.715 martyrs ont été retrouvés et collectés, soit 24,5% de l’objectif fixé. Par ailleurs, la collecte d’échantillons biologiques progresse rapidement et couvre près de 125.000 tombes de martyrs dans tout le pays.

Ce bilan comprend les restes de 691 martyrs retrouvés sur le territoire national, 174 au Laos et 850 au Cambodge. En outre, 13 fosses communes de martyrs ont été découvertes et les restes exhumés.

En ce qui concerne l’identification des restes des martyrs, neuf localités ont déjà achevé la collecte des échantillons, tandis que Khanh Hoa, Tây Ninh, Hô Chi Minh-Ville et Dông Nai ont réalisé plus de 90% du travail.

VNA/CVN