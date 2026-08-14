Bac Ninh mobilise plus de 44.700 milliards de dôngs pour l’environnement

La province de Bac Ninh prévoit de mobiliser plus de 44.700 milliards de dôngs (plus de 1,7 milliard de dollars) pour mettre en œuvre son projet global de protection de l’environnement pour la période 2026-2030, selon le Comité populaire provincial.

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Photo : Thanh Thuong/VNA/CVN

Cette initiative vise à résoudre les principaux foyers de pollution, à moderniser les infrastructures techniques de protection de l’environnement et à promouvoir un modèle d’économie verte, à faibles émissions et intelligente, a déclaré le vice-président du Comité populaire provincial, Dào Quang Khai.

D’ici 2030, la localité s’est fixé plusieurs objectifs précis. La totalité des zones et clusters industriels en activité devra être équipée de systèmes centralisés de traitement des eaux usées conformes aux normes. De plus, la province vise la collecte et le traitement conformes aux normes d’au moins 95% des eaux usées des zones urbaines de catégorie I et d’au moins 70% de celles des zones urbaines de catégorie II.

La province compte réduire d’au moins 80% le brûlage des pailles dans les champs, mettre fin à l’activité des petits incinérateurs non conformes et maintenir le fonctionnement de 20 stations automatiques de surveillance de la qualité de l’air.

S’agissant des déchets solides ménagers, le taux de collecte et de traitement devra atteindre au moins 98,5%, dont au moins 90% par incinération avec valorisation énergétique ou par des technologies avancées. Par ailleurs, 100% des déchets industriels, dangereux et médicaux seront collectés et traités conformément à la réglementation.

La province ambitionne également de développer 2.118 MWp d’énergie solaire sur les toits, de porter la part des énergies renouvelables à 15-20% de l’approvisionnement total en énergie primaire et de maintenir un taux de couverture forestière d’au moins 30,65%.

Pour atteindre ces objectifs, Bac Ninh déploiera un ensemble de mesures coordonnées. Dans le domaine de l’eau, la province accélérera la construction et l’extension des stations de traitement des eaux usées urbaines et des villages de métiers. La capacité de la station de traitement de Vu Ninh sera portée à 40.000 m³ par jour, tandis que celle du village de métiers de Phong Khe atteindra 10.000 m³ par jour.

Concernant la qualité de l’air, la province réalisera un inventaire des sources d’émissions liées à l’industrie, aux villages de métiers, aux transports et à la construction. Une ligne pilote de bus électriques sera mise en place dans trois zones urbaines de catégorie II et au moins 50.000 arbres seront plantés chaque année dans les zones urbaines.

Bac Ninh établira une cartographie de la pollution des terres agricoles, fermera et réhabilitera 50 petites décharges et développera de grandes usines d’incinération des déchets avec valorisation énergétique à Bac Giang, Hiêp Hoà et Bac Lung.

Dans le domaine de la gestion, la province mettra en place une base de données environnementale unifiée et appliquera les technologies telles que les SIG, l’Internet des objets (IoT) et l’intelligence artificielle (IA), pour assurer la surveillance, la prévision et l’alerte environnementales en temps réel.

Bac Ninh prévoit également de créer un cluster industriel d’économie verte et circulaire de 25 hectares dans le quartier de Da Mai et d’élaborer une feuille de route pour participer aux marchés national et international des crédits carbone.

Depuis le début de 2026, la localité a renforcé ses actions de protection de l’environnement en lien avec l’objectif de développement socio-économique durable. Elle a élaboré plusieurs plans portant notamment sur la gestion des déchets solides ménagers, la qualité de l’air et celle des eaux de surface. La province renforce également le contrôle des sources potentielles de pollution industrielle et encourage la participation de la population aux campagnes d’assainissement locales.

VNA/CVN