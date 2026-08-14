La gratuité des transports en bus dope leur fréquentation à Hô Chi Minh-Ville

Jusqu'au 12 août, le réseau de bus de la ville avait enregistré près de 12 millions de trajets passagers, soit une hausse d’environ 44% sur un an. Rien que pour la journée du 12 août, quelque 306.000 passagers ont emprunté les bus gratuits, marquant une augmentation d’environ 55%, alors même que la rentrée scolaire n’avait pas encore officiellement eu lieu.

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Photo : VNA/CVN

La fréquentation des bus à Hô Chi Minh-Ville a bondi depuis l’instauration de la gratuité sur 134 lignes il y a plus d’un mois, incitant davantage d’habitants à se tourner vers les transports en commun.

Au 12 août, le réseau de bus de la ville a enregistré près de 12 millions de trajets passagers, soit une hausse d’environ 44% sur un an. Rien que dans la journée du 12 août, quelque 306.000 passagers ont emprunté les bus gratuits, marquant une augmentation d’environ 55%, alors même que la rentrée scolaire n’avait pas encore officiellement eu lieu.

Le directeur adjoint du Centre de gestion des transports publics de Hô Chi Minh-Ville, Lê Hoàn, a déclaré que la politique de gratuité avait constitué une incitation supplémentaire pour les usagers à choisir le bus pour leurs déplacements quotidiens.

Depuis le 4 août, la mégapole du Sud délivre également des cartes de transport en commun gratuites (valables pour les bus et le métro) aux personnes âgées de plus de 60 ans, aux enfants de moins de six ans, aux personnes en situation de handicap et aux personnes ayant contribué à la révolution, entre autres catégories éligibles.

La qualité du service au cœur des priorités

Toutefois, le centre a souligné que la gratuité ne pouvait attirer les passagers que dans un premier temps, la qualité du service étant le facteur déterminant pour qu’ils continuent d’emprunter les bus. Il a donc renforcé la surveillance et les contrôles, tout en valorisant les conducteurs et les agents offrant un service de qualité.

À ce jour, le centre a recensé 259 plaintes ou infractions présumées, dont 107 cas où les bus ne se sont pas arrêtés pour prendre ou déposer des passagers aux arrêts désignés, soit environ 41% du total. D’autres infractions concernaient notamment un comportement inapproprié envers les usagers, des conditions de montée et de descente non conformes, des écarts d’itinéraire et l’utilisation du téléphone portable par les conducteurs au volant. Le centre a prononcé 78 sanctions.

Photo : VNA/CVN

Les réclamations sont recueillies via le système de surveillance, les équipes d’inspection, la ligne d’assistance téléphonique 1022, la page dédiée sur les réseaux sociaux, l’application MultiGo et d’autres canaux. Chaque cas fait l’objet d’une vérification - s’appuyant sur les caméras embarquées et celles des arrêts, les données de suivi des trajets, les inspections sur le terrain et les explications des opérateurs de transport - avant qu’une conclusion ne soit arrêtée.

Renforcer le contrôle avant la rentrée scolaire

Lê Hoàn a indiqué que le centre se préparait également à la période de forte affluence liée à la rentrée scolaire. Au moins 30 agents seront déployés quotidiennement dans les bus pour contrôler la qualité du service et assister les passagers.

Le centre continuera d’intensifier les inspections tout en exigeant des opérateurs de transport qu’ils forment régulièrement les conducteurs et le personnel d’accompagnement aux questions de sécurité, de communication et de comportement professionnel. Un code de conduite unifié est par ailleurs en cours d’élaboration pour l’ensemble du réseau de bus.

Ces mesures devraient permettre d’améliorer la qualité du service et la sécurité, tout en aidant la ville à progresser vers un système de transports publics plus moderne et intégré.

VNA/CVN