Les restes de près de 1.800 martyrs retrouvés depuis le lancement de la Campagne de 500 jours

Dans le cadre de la Campagne nationale de 500 jours et nuits, lancée le 15 mars, les restes de 1.715 martyrs ont été retrouvés et collectés, soit 24,5% de l'objectif fixé. Par ailleurs, la collecte d'échantillons biologiques progresse rapidement, couvrant près de 125.000 tombes de martyrs dans tout le pays.

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Ces chiffres ont été rapportés le 13 août lors d’une réunion du Comité de pilotage national chargé de la recherche, de la collecte et de l’identification des restes de martyrs (Comité de pilotage 515), présidée par la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà, cheffe du Comité.

Photo: VNA/CVN

Selon le rapport présenté par le général de brigade Doan Quang Hoa, chef du Bureau du Comité de pilotage 515, ce bilan comprend les restes de 691 martyrs retrouvés sur le territoire national, 174 au Laos et 850 au Cambodge. En outre, 13 tombes collectives de martyrs ont été découvertes et les restes exhumés.

En ce qui concerne l’identification des restes de martyrs, neuf localités ont déjà achevé la collecte des échantillons, tandis que Khanh Hoa, Tây Ninh, Hô Chi Minh-Ville et Dông Nai ont réalisé plus de 90% du travail. Par ailleurs, près de 52% des travaux de déminage ont été achevés pour sécuriser les zones de recherche, notamment dans la zone centrale de Vi Xuyên, dans la province de Tuyên Quang.

Dans ses conclusions, la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà a salué les efforts et le dévouement de toutes les unités impliquées. Elle a affirmé que le prélèvement d'échantillons était une décision opportune et nécessaire, facilitant leur conservation et leur stockage tout en améliorant les possibilités d'identification future par analyse ADN. Elle a également insisté sur l'importance de perfectionner les méthodes d'identification par recoupement des archives, des documents militaires et locaux ainsi que des informations fournies par les familles.

La dirigeante a souligné que la Campagne nationale de 500 jours et nuits représentait une mission politique particulièrement importante. Au-delà de la recherche et de la collecte des restes, l'objectif est d'achever pour l'essentiel en 2026 une base de données sur les martyrs, leurs sépultures, les cimetières et les dossiers des martyrs. Le ministère de l'Intérieur est chargé des données sur les martyrs, leurs sépultures et les cimetières, tandis que le ministère de la Défense pilote la constitution de la base de données des dossiers des martyrs et développe, en coordination avec Viettel, un système logiciel de gestion centralisée.

Enfin, Pham Thi Thanh Trà a demandé de renforcer la communication auprès du grand public afin de mobiliser la participation de la population, des anciens combattants et des témoins historiques dans la collecte d'informations. Concernant le parc Lê Thi Riêng à Hô Chi Minh-Ville, elle a demandé de poursuivre les opérations de recherche et de collecte avec prudence, minutie, rigueur scientifique et efficacité, et d'organiser une première cérémonie d'hommage et d'inhumation avant la Fête nationale du 2 septembre.

VNA/CVN