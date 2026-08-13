Nouveau dispositif de soutien psychologique pour les enfants à Hô Chi Minh-Ville

L’Association pour la protection de l’enfance de Hô Chi Minh-Ville (HCWA) et l’Association des sciences psychologiques et éducatives de la ville ont signé, le 13 août, un protocole d’accord de coopération visant à créer et à exploiter un bureau de soutien psychologique et social dédié aux enfants et aux familles. Cet événement a marqué le lancement simultané de plusieurs points d’accueil et d’assistance répartis sur l’ensemble du territoire municipal.

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S’exprimant lors de la cérémonie, Mai Thi Ngoc Mai, présidente de l’Association pour la protection de l’enfance de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que ce modèle pragmatique répondait à l’exigence d’une protection globale de l’enfance, avec un accent particulier sur la santé mentale.

La création de cette structure représente une avancée majeure dans la coordination interdisciplinaire, permettant de mobiliser l’expertise des psychologues et les ressources sociales afin de mieux protéger les droits et intérêts légitimes des mineurs dans la mégapole.

Photo : VNA/CVN

S'appuyant sur les réalités du terrain, Dinh Phuong Duy, président de l’Association des sciences psychologiques et éducatives de la ville, a précisé que cette initiative est née de la nécessité urgente de répondre à la recrudescence des cas de violence, d'abus et de traumatismes psychologiques touchant les enfants.

Dans sa phase initiale, ce modèle sera déployé dans deux points d’accueil - au siège de la HCWA et au bureau de Save the Children International (SCI) dans la ville - ainsi que dans cinq antennes satellites. Il se concentrera d’abord sur le soutien psychologique aux enfants et aux familles en difficulté, avant d’élargir progressivement son réseau d’experts et ses services d’accompagnement.

Selon Trân Công Binh, vice-président de l’Association des sciences psychologiques et éducatives de la ville, ce bureau fonctionne selon les principes de non-lucrativité, de confidentialité et de primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant, en mobilisant les ressources de la communauté. Ses missions couvrent l’ensemble du parcours de prise en charge, de la réception des informations et de l’évaluation initiale à l’intervention spécialisée et au suivi à long terme, afin d’aider les enfants et les familles à surmonter leurs difficultés et à retrouver une stabilité de vie.

Conformément au mémorandum, la HCWA assurera la coordination des activités, la réception des informations, le suivi des cas, la mobilisation des ressources et la protection des droits légitimes des enfants. L’Association des sciences psychologiques et éducatives de la ville sera chargée de l’expertise psychologique, du conseil et du soutien en santé mentale, ainsi que de la mobilisation d’experts et de la conception, de la standardisation et du suivi des procédures professionnelles. Les deux associations coopéreront pour développer un réseau d’experts, de conseillers, d’établissements sociaux, scolaires et sanitaires, organiser des activités de communication et de formation, et évaluer régulièrement les résultats.

En marge de ce lancement, une session de formation sur le renforcement des compétences en matière de santé mentale a été organisée à l’intention des cadres et des travailleurs sociaux de la ville, en collaboration avec la SCI.

VNA/CVN