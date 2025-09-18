Transport maritime : le Vietnam et la Russie envisagent une coentreprise

Le Vietnam et la Russie étudient la faisabilité de la création d'une coentreprise pour l'exploitation d'une ligne de transport maritime, soulignant ainsi leur engagement commun à approfondir la coopération bilatérale dans les domaines de la construction navale, de la logistique et des infrastructures maritimes.

La proposition a été présentée lors d'un entretien à Hanoï entre le ministre de la Construction, Trân Hông Minh, et Nikolaï Platonovitch Patrouchev, conseiller du président russe et président du Conseil maritime russe.

Le responsable russe a salué le partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie, mettant en avant l'expertise technologique et les capacités de construction navale de la Russie, notamment dans la production de bateaux de pêche et de navires à passagers.

Il a souligné le rôle important du Vietnam dans le secteur de la construction navale en Asie et a exprimé la volonté de Moscou de renforcer sa coopération avec Hanoï dans les domaines de la construction navale, du commerce maritime et de la logistique.

Il a également encouragé les entreprises vietnamiennes à participer à la Route maritime du Nord, une voie de navigation stratégique de l’Arctique reliant l’Europe et l’Asie, qui permet de réduire considérablement les délais et les coûts de transport.

Nikolaï Patrouchev a en outre exprimé la volonté de la Russie de coopérer avec le Vietnam dans la construction de nouveaux chantiers navals, la modernisation des installations existantes ainsi que le développement de centres de recherche et d’essais pour la construction navale.

S’exprimant lors de la rencontre, le vice-ministre russe de l’Industrie et du Commerce, A. Karimov, a suggéré d’élargir la coopération à des domaines tels que la robotique, les communications, les biotechnologies, la géologie et la fabrication de pipelines. Il a également invité le Vietnam à participer au salon et à la conférence NEVA, le plus grand salon de la construction navale civile d’Europe de l’Est et l’un des dix plus grands événements mondiaux du secteur.

Des dirigeants d’entreprises russes, dont FESCO et Delo, ont présenté les récents progrès de la coopération logistique et manifesté leur intérêt pour le développement d’activités conjointes dans les domaines de la construction navale, des infrastructures logistiques et de la formation. Ils ont par ailleurs souligné la nécessité d’un cadre juridique plus solide afin de faciliter les projets bilatéraux et la recherche.

De son côté, le ministre Trân Hông Minh a salué ces propositions, estimant qu’elles offraient une occasion opportune de renforcer la coopération maritime.

Il a réaffirmé l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre les deux pays, notamment dans le domaine des transports, qui joue un rôle clé dans le développement du commerce, du tourisme et de l'économie.

Le ministre a exhorté la Russie à finaliser les procédures de signature d'un protocole révisé à l'Accord commercial maritime de 1993 et d'un protocole d'accord de coopération entre le Conseil maritime russe et le ministère vietnamien de la Construction. Il a également suggéré aux deux parties de finaliser les procédures internes en vue de la signature d'un protocole d'accord de compréhension mutuelle, parallèlement à l'accord modifié.

Dans le domaine de la construction navale, Trân Hông Minh a proposé que la Russie collabore au développement de parcs industriels navals au Vietnam et a invité les investisseurs russes à explorer les opportunités offertes par le système portuaire vietnamien, dans le cadre de la réglementation en vigueur et des engagements pris à l'OMC.

Il a encouragé les deux parties à faciliter le développement des activités logistiques des entreprises vietnamiennes et russes, notamment sur la ligne de transport de conteneurs Vietnam - Vladivostok. Il a également recommandé que FESCO et la Vietnam Maritime Corporation (VIMC) envisagent la création d’une coentreprise pour l’exploitation des lignes maritimes. La coopération pourrait également inclure l’échange de données sur les équipages et les navires, afin de simplifier les procédures administratives en ligne, conformément à la Convention sur la facilitation du trafic maritime international.

Trân Hông Minh a affirmé que le Vietnam se réjouissait du soutien de la Russie pour l’organisation de programmes de formation à court et long terme, de l’octroi de bourses ainsi que du renforcement des capacités des responsables maritimes et des spécialistes vietnamiens de la construction navale.

Il a salué l'initiative russe concernant le Corridor international de transport Nord-Sud (INSTC), affirmant que la participation du Vietnam pourrait ouvrir de nouveaux marchés aux produits vietnamiens. Il a chargé l'Administration vietnamienne des voies navigables intérieures et maritimes de mener des études sur une éventuelle participation au projet et de servir de point de contact pour les investisseurs russes.

