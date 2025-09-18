Bientôt une base de données nationale sur les entreprises

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a signé mercredi 17 septembre la décision N°2074 approuvant un plan visant à créer une base de données nationale sur les entreprises afin de contribuer à la gouvernance et d’améliorer les services de soutien aux entreprises.

Photo : VNA/CVN

Cette base de données couvrira les entreprises de tous les secteurs économiques du pays, incluant les entreprises publiques, les entreprises privées et les entreprises à capitaux étrangers.

Elle collectera des données provenant de six sources principales : l’enregistrement des entreprises, la fiscalité, l’import-export, la sécurité sociale, le crédit et le travail et l’emploi.

L’objectif est de suivre les performances des entreprises afin de contribuer à la gouvernance, d’améliorer les services de soutien aux entreprises, de garantir la transparence et de constituer progressivement une source de données ouverte et massive pour soutenir l’investissement, la production et les activités commerciales des entreprises et des citoyens.

Dans un premier temps, d’ici fin 2025, une base de données de base sera constituée à partir de quatre sources : l’immatriculation des entreprises, la fiscalité, les importations et exportations, et la sécurité sociale. Sur cette base, un indice de santé des entreprises sera lancé afin de mesurer la vitalité globale des entreprises et des entrepreneurs.

Un système de reporting sera développé pour fournir des indicateurs financiers et non financiers, générer des alertes précoces en cas d’infraction et soutenir les procédures de contrôle a posteriori. Les données de base seront également partagées avec la base de données nationale des résidents, la base de données générale nationale et les bases de données sectorielles.

En 2026, la base de données sera enrichie de données sur le crédit et les investissements. Des outils avancés utilisant l’intelligence artificielle (IA), l’apprentissage automatique et l’analyse du big data seront déployés pour mieux évaluer la performance des entreprises.

De 2027 à 2030, la base de données des entreprises sera davantage intégrée aux informations sur le travail, l’emploi, la propriété intellectuelle, l’innovation, la technologie, la transformation numérique et le développement durable, entre autres, sur les plateformes numériques.

L’indice de santé des entreprises sera régulièrement mis à jour, tandis que l’enrichissement des données en temps réel garantira leur actualité et leur exactitude. Des plateformes de données ouvertes seront également développées, facilitant l’accès à l’information pour les particuliers et les entreprises, réduisant ainsi les coûts, gagnant du temps et favorisant la transparence.

Le plan identifie six tâches et solutions clés pour atteindre les objectifs, notamment : perfectionner le cadre juridique de la base de données des entreprises ; développer et publier un modèle d’architecture de la base de données des entreprises ; publier et mettre à jour en continu l’indice de santé des entreprises ; construire et moderniser l’infrastructure informatique de la base de données ; exploiter et exploiter le système de base de données et gérer son écosystème applicatif ; et investir dans les ressources humaines, notamment les experts en science des données, sécurité et analyse.

Le ministère des Finances jouera un rôle central dans la construction, la gestion et l’exploitation du système, garantissant des mises à jour sécurisées et continues en temps réel. Il guidera également les ministères et les collectivités locales dans la connexion de leurs données à la base de données des entreprises.

Par ailleurs, le ministère de la Police sera chargé de relier la base de données des entreprises à la base de données générale nationale, contribuant ainsi à la création d’un ensemble de données intégré et à grande échelle sur les entreprises à l’échelle nationale pour la période 2025-2030.

VNA/CVN