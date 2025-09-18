Les IDE européens au Vietnam en forte croissance

Le Vietnam s’affirme comme une destination privilégiée pour nombre d’entreprises européennes, notamment dans les secteurs de l’énergie propre, des hautes technologies, des semi-conducteurs et des infrastructures.

Photo : VNA/CVN

Les statistiques montrent une progression rapide des investissements directs étrangers (IDE) européens au Vietnam au cours des dernières années, passant de 2,5 milliards de dollars en 2022 à 3,25 milliards en 2024.

Parmi les près de 2.500 projets européens au Vietnam, ceux des Pays-Bas, de la France, du Luxembourg et de l’Allemagne représentent à eux seuls plus de 20 milliards de dollars. Ces capitaux sont principalement injectés dans l’industrie manufacturière (36,3%), l’énergie et le gaz (20,7%), l’immobilier (11%), l’information et la communication (6,6%), avec une présence notable à Hô Chi Minh-Ville, Dông Nai, Hanoï, Bac Ninh et Quang Ninh.

Récemment, plus de 100 entreprises italiennes ont participé à un programme de mise en relation B2B avec environ 200 entreprises vietnamiennes à Hanoï. À cette occasion, les représentants italiens ont exprimé un intérêt marqué pour le climat d’investissement et d’affaires du Vietnam.

Pour Michal Ron, directrice commerciale internationale de SACE, le Vietnam demeure une "économie prioritaire" pour plusieurs entreprises italiennes. Elle estime que la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA) continuera de créer de nouvelles opportunités et de stimuler les investissements italiens dans le pays.

De nombreuses grandes entreprises européennes ont choisi le Vietnam comme destination d’investissement. Le groupe danois LEGO a investi 1,3 milliard de dollars dans une usine de fabrication de jouets à Hô Chi Minh-Ville. La présence de LEGO au Vietnam illustre l’attractivité croissante du pays.

Cependant, malgré ces signaux positifs, Lê Anh Dung, directeur général de l’Institut d’études sur les investissements internationaux (ISC), a souligné que les IDE européens au Vietnam restent encore modestes par rapport au potentiel du pays. Des défis persistent en matière de main-d’œuvre qualifiée et d’infrastructures, tandis que les réformes institutionnelles et les procédures administratives n’ont pas encore produit les percées nécessaires pour attirer davantage de capitaux.

En regardant vers l’avenir, Nguyên Hai Minh, vice-président de l’Association des entreprises européennes au Vietnam (EuroCham), estime que les IDE européens ont tendance à se concentrer sur de nouveaux domaines - tels que l’énergie propre, les hautes technologies et les centres logistiques - afin de faire du Vietnam un véritable hub régional.

VNA/CVN