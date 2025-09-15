La Russie transfère la technologie de production de médicaments biologiques au Vietnam

La société pharmaceutique russe Medsintez et l'usine vietnamienne de fabrication de vaccins et de produits biologiques VNVC ont signé le 12 septembre un accord de coopération sur le transfert complet de technologies de production de médicaments biologiques.

La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre russe de la Santé, Mikhail Murashko, et de son homologue vietnamienne, Dào Hông Lan. Cet accord fait suite au mémorandum conclu en mai dernier entre la Société par actions des vaccins du Vietnam (VNVC) et le Fonds russe d'investissements directs (RDIF).

Concrètement, les deux parties mèneront conjointement des activités de recherche, de développement, de production et d'essais cliniques de nouveaux médicaments et vaccins, ainsi que la distribution, au Vietnam et au sein de l'ASEAN, de produits pharmaceutiques de haute qualité de Medsintez.

Les technologies transférées concerneront plusieurs produits biologiques de pointe : l'albumine recombinante, l'insuline recombinante, les stylos injecteurs d'insuline jetables et réutilisables, des traitements contre le diabète tels que le liraglutide et le sémaglutide, l'anticoagulant héparine, l'antiviral Triazavirin, ainsi que les hormones de stimulation folliculaire utilisées dans le traitement de l'infertilité.

VNVC et Medsintez coopéreront également à la recherche clinique de l'antiviral Triazavirin dans le traitement de la dengue, contribuant au renforcement des capacités de prévention et de lutte contre cette maladie.

Ngô Chi Dung, président du Conseil d'administration et directeur général de l'usine vietnamienne de fabrication de vaccins et de produits biologiques VNVC, a annoncé que d'ici fin 2027, l'usine commencera la production de vaccins de nouvelle génération et de médicaments biologiques avancés de Russie ainsi que d'autres pays.

La ministre Dào Hông Lan, a exprimé son espoir que la coopération entre instituts de recherche et centres de médecine de haute technologie des deux pays ouvrirait de nouvelles perspectives, notamment dans le traitement du cancer et la production pharmaceutique.

VNVC dispose aujourd'hui d'un réseau de près de 240 centres de vaccination dans tout le pays, administrant chaque année des dizaines de millions de doses de vaccins de qualité. Son usine, actuellement en construction, devrait produire à terme plusieurs centaines de millions de doses de vaccins et de produits biologiques par an.

De son côté, Medsintez est l'un des leaders russes de la biopharmacie, fort de plus de 20 ans d'expérience dans la recherche, le développement et la production de médicaments, dispositifs médicaux et substances actives, reconnu internationalement pour ses capacités de recherche et de développement (R&D) et ses programmes de transfert technologique.

