Renforcement des échanges Vietnam - Cambodge à une foire à Phnom Penh

La Foire d’agriculture, d’élevage, de pêche, d’alimentation et de boissons du Cambodge 2025 se tient du 17 au 19 septembre à Phnom Penh.

Photo : VNA/CVN

Cet événement annuel, placé sous le patronage du gouvernement cambodgien, de différents ministères et organismes cambodgiens, bénéficie du soutien du Bureau commercial du Vietnam dans le Royaume, ainsi que d’associations et d’entreprises des deux pays.

Plus de 200 entreprises venues de plus de dix pays et territoires participent à l’événement, exposant des technologies, des produits agricoles, d’élevage, des produits de la mer, des biens de beauté, des médicaments, des équipements médicaux, des aliments, des boissons et même des produits pour animaux de compagnie.

En parallèle, une série de colloques spécialisés permet de mettre en relation les entreprises.

Lors d’un colloque organisé le 17 septembre par le Bureau commercial du Vietnam au Cambodge, son chef, Dô Viêt Phuong, a indiqué que les échanges bilatéraux Vietnam - Cambodge avaient atteint 10,1 milliards de dollars en 2024 et 7,98 milliards de dollars sur les huit premiers mois de 2025, soit une hausse de 16,3% en rythme annuel. Les exportations de produits agricoles sont demeurées un pilier de ces échanges.

Selon lui, ces chiffres traduisent non seulement un commerce bilatéral dynamique, mais aussi une amitié croissante et une coopération de plus en plus étroite entre les communautés d’affaires des deux pays. L’objectif partagé, fixé par les dirigeants des deux États, est de porter le commerce bilatéral à 20 milliards de dollars. Pour y parvenir, il a appelé à la simplification des procédures douanières, administratives et fiscales afin de fluidifier les échanges.

Avec la participation d’environ 20 entreprises vietnamiennes exposantes et quinze autres présentant des échantillons, la Foire constitue une plateforme concrète pour renforcer la visibilité des produits vietnamiens, élargir les partenariats commerciaux et conquérir de nouveaux marchés.

VNA/CVN