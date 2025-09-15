Le ministre de la Défense s'entretient avec le conseiller du président russe

Le général Phan Van Giang, ministre de la Défense, s’est entretenu le 15 septembre à Hanoï avec Nikolaï Patrouchev, conseiller du président russe Vladimir Poutine et président du Conseil maritime (Maritime Board) de Russie, en visite de travail au Vietnam.

Le général Phan Van Giang a salué la visite de la délégation russe, soulignant son importance pour la mise en œuvre des orientations majeures convenues en mai 2025 entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et le président russe, Vladimir Poutine, pour les relations bilatérales. Il a affirmé que le peuple vietnamien demeure reconnaissant du grand soutien de l’Union soviétique puis de la Russie dans sa lutte d’hier pour l’indépendance nationale et son processus de développement national d’aujourd’hui.

Lors de leur entretien, les deux parties ont échangé leurs points de vue sur la situation mondiale et régionale ainsi que sur des questions d’intérêt commun.

Le ministre vietnamien a réaffirmé l’aspiration du Vietnam à devenir une nation maritime prospère et sûre. En ce qui concerne la Mer Orientale, il a précisé que la politique constante du Vietnam est de régler les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, de se conformer à la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), de promouvoir la conclusion rapide des négociations et la signature d’un Code de conduite (COC) substantiel, efficace et efficient.

Phan Van Giang a souligné que la coopération en matière de défense est un pilier du partenariat stratégique intégral Vietnam - Russie, et s’est félicité des résultats obtenus sur divers aspects, dont la recherche scientifique marine dans le cadre du Centre tropical Vietnam - Russie.

Il a proposé de renforcer la consultation et la coopération bilatérale dans les domaines maritimes d’intérêt commun, et exprimé le souhait de voir les liens entre le ministère vietnamien de la Défense et le Conseil maritime russe continuer de se développer dans un esprit de bénéfice mutuel, conformément au droit international et aux lois de chaque pays, répondant aux besoins et aux capacités de chaque partie, contribuant à la paix, à la stabilité, au développement et à la prospérité commune dans la région et dans le monde.

Pour sa part, Nikolaï Patrouchev a affirmé que la coopération maritime contribue à l’approfondissement des relations de défense, conformément aux orientations convenues par les dirigeants des deux pays.Il a mis en avant le grand potentiel de coopération maritime entre le Vietnam et la Russie et souhaité que les échanges se poursuivent afin de renforcer la coopération navale, la formation et la recherche scientifique...

À l’issue de l’entretien, les deux parties ont signé un mémorandum sur les consultations dans le domaine maritime.

