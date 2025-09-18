VinFast, V-Green et GSM s'associent à BDO pour stimuler la mobilité électrique aux Philippines

VinFast Philippines, V-Green et GSM Philippines ont signé le 17 septembre un protocole d'accord avec la banque BDO Unibank Inc. (BDO), marquant le début d'un partenariat stratégique destiné à accélérer la transition écologique du pays.

Photo : Bnews/CVN

L'accord établit un cadre de coopération globale dans des domaines clés tels que la banque numérique, le crédit à la consommation, l'assurance, le financement de flottes et le développement des infrastructures de recharge. Cette initiative est essentielle pour bâtir un écosystème de véhicules électriques (VE) durable et accessible aux Philippines.

Grâce à ce partenariat, VinFast Philippines, filiale du groupe Vingroup, bénéficiera de la gamme complète de solutions financières de BDO. Des programmes de financement sur mesure seront proposés aux entreprises comme aux particuliers. Parmi les solutions prévues figurent des services de banque en ligne, l'émission de cartes de crédit professionnelles, ainsi que des avantages d’assurance offerts la première année aux clients.

"Chez VinFast, nous sommes convaincus que la mobilité verte n'est pas seulement une tendance technologique, mais une mission au service d'un avenir durable. Notre partenariat stratégique avec un acteur prestigieux tel que la banque BDO permettra de faciliter l'accès des Philippins aux véhicules électriques, tout en contribuant à bâtir un écosystème de transport vert, intelligent et intégré", a déclaré Duong Thi Thu Trang, directrice générale adjointe des ventes mondiales de VinFast.

Ce partenariat va au-delà des véhicules. V-Green a déjà obtenu les autorisations nécessaires pour déployer des bornes de recharge pour véhicules électriques dans quatre supermarchés SM, et prévoit de poursuivre son expansion dans les points de vente Alfamart, les établissements d'enseignement et d'autres sites stratégiques de l'écosystème BDO-SM.

Charles M. Rodriguez, vice-président exécutif et responsable du groupe Banque institutionnelle de BDO Unibank, a déclaré : "Notre collaboration avec VinFast, V-Green et Green GSM nous permet de soutenir l'adoption plus large des véhicules électriques et le développement d'infrastructures vertes dans le pays. En proposant des solutions financières adaptées, nous permettons aux entreprises de développer un secteur des transports tourné vers l'avenir".

Ensemble, VinFast, V-Green et GSM Philippines s'emploient à construire un écosystème complet de mobilité électrique aux Philippines, allant de la distribution de véhicules à l'installation d'infrastructures de recharge et à l'exploitation de taxis électriques.

Avec le soutien financier de BDO et le vaste réseau du groupe SM, ce partenariat vise à offrir aux Philippins une mobilité accrue et des systèmes de transport modernes, en phase avec les objectifs de développement durable du pays.

VNA/CVN