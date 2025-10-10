Transition énergétique : 430 millions d’euros de l’UE pour le projet de Bac Ai

L'Union européenne (UE) a annoncé une enveloppe de soutien de 430 millions d'euros en faveur du projet de pompage-turbinage de Bac Ai, l'un des projets clés du "Partenariat pour une transition énergétique juste" (JETP) du Vietnam.

L'information a été rendue publique le 9 octobre (heure locale) à Bruxelles (Belgique), lors du deuxième Forum Global Gateway, en présence du commissaire européen aux Partenariats internationaux, Jozef Síkela, du vice-Premier ministre vietnamien, Bùi Thanh Son, ainsi que de nombreux représentants internationaux.

Dans son discours, Jozef Síkela a souligné que le projet de Bac Ai constitue une pierre angulaire de la coopération Vietnam-UE pour bâtir un système énergétique vert, durable et résilient, tout en attirant les investissements privés et en soutenant la croissance verte.

Il a affirmé qu'à travers l'initiative Global Gateway, l'UE traduit ses engagements en actions concrètes au service des populations, de la planète et d'une prospérité partagée.

Le projet de Bac Ai devrait contribuer à stabiliser le système électrique national, favoriser le développement des énergies renouvelables et accompagner le Vietnam dans la réalisation de ses objectifs de réduction des émissions de carbone et de développement durable.

Cette aide de 430 millions d'euros s'inscrit dans le cadre de la coopération "Team Europe", qui regroupe l'UE, ses États membres et plusieurs institutions financières de développement, dont l'Agence française de développement (AFD), la Banque européenne d'investissement (BEI), la Banque allemande de développement (KfW), l'Institution nationale de promotion italienne (CDP) et PROPARCO, la branche d'investissement du secteur privé de l'AFD.

Sur la période 2021-2027, l'UE s'est engagée à soutenir le Vietnam à hauteur d'au moins 293 millions d'euros, tandis que la contribution totale des partenaires européens au JETP dépasse 2,8 milliards d'euros.

