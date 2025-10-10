Un ours noir d’Asie pointe le bout de son nez au parc national de Chu Mom Ray

Le parc national de Chu Mom Ray, dans la province de Quang Ngai (Centre), a récemment enregistré la première apparition d’un ours noir d’Asie (Ursus thibetanus) grâce à la technologie des pièges photographiques.

Dào Xuân Thuy, directeur du parc national Chu Mom Ray, a déclaré que, bien que l’ours noir d’Asie figure sur la liste des espèces animales vivant dans le parc, il n’avait jamais été observé directement auparavant.

Cette découverte prouve que l’habitat du parc est bien protégé, créant des conditions favorables au développement d’espèces sauvages rares, a-t-il fait valoir.

L’ours noir d’Asie, aussi parfois appelé ours du Tibet, ours à collier, ours à collier du Tibet ou encore ours-lune à cause de la tache en forme de croissant sur son poitrai est classé dans le groupe IIB, une espèce vulnérable et rare bénéficiant d’une protection juridique prioritaire.

Il mesure 1,2–1,5 m (corps et tête), a une courte queue de 6,5–10 cm et il pèse environ 100 kg. Grâce à ses pattes antérieures puissantes et munies de longues griffes, c’est un excellent grimpeur, escaladant montagnes et grands arbres.

L’ours noir d’Asie est essentiellement végétarien et se nourrit principalement d’herbes, de feuilles, de fruits, de baies, de noix, de graines, de racines et de tubercules. Dans une moindre mesure, son régime alimentaire comprend des invertébrés, de petits vertébrés comme les lézards ou les rongeurs, des charognes, des nids d’abeilles et du miel.

Le parc national de Chu Mom Ray gère actuellement plus de 60.600 hectares de forêt et a installé 280 caméras automatiques sur son territoire pour surveiller la biodiversité et soutenir les efforts de conservation.

La technologie des pièges photographiques a permis de capturer des images de nombreuses espèces rares, notamment menacées telles que l’éperonnier de Germain, le torquéole à poitrine brune, l’éperonnier chinquis, l’ours noir d’Asie, le paon spicifère, le douc à pattes rouges.

La découverte continue d’espèces animales rares démontre l’efficacité des efforts de protection des forêts du parc national de Chu Mom Ray, a indiqué Dào Xuân Thuy, ajoutant que le parc renforcera ses mesures de gestion et de protection afin de préserver et de développer les ressources génétiques de ces espèces rares contribuant ainsi à la conservation durable de la biodiversité.

À ce jour, la faune du parc compte 1 003 espèces, dont 112 sont classées comme vulnérables, rares ou menacées. En 2004, le parc national Chu Mom Ray a été reconnu comme parc du patrimoine de l’ASEAN, jouant ainsi un rôle important dans la conservation des forêts et de la biodiversité au Vietnam.

