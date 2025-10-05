Le Vietnam affirme sa détermination à bâtir une économie verte et durable

Le Vietnam poursuit l’objectif de développer une économie verte afin de relever simultanément les défis liés aux ressources, à l’environnement et au changement climatique, en vue d’un développement durable et prospère. Avec des stratégies de long terme sur la croissance verte, la neutralité carbone et la transition énergétique, le pays affirme sa détermination à bâtir une économie durable.

Au Vietnam, la construction d’une économie verte, circulaire et respectueuse de l’environnement a été définie lors du XIIIe Congrès national du Parti. Pour concrétiser cette orientation, le Premier ministre a approuvé la Stratégie nationale de croissance verte pour la période 2021-2030, vision 2050.

L’Assemblée nationale a également promulgué, modifié et complété plusieurs lois liées à la croissance verte.

Les banques commerciales au Vietnam renforcent aussi l’octroi de crédits verts aux entreprises. Ces crédits ont crû de 20% par an depuis 2017 et représentaient près de 4,5% de l’encours de l’économie en 2023.

Entre 2019 et 2023, environ 1,16 milliard de dollars d’obligations vertes ont été émises. En 2023, le pays a vendu avec succès 10,3 millions de crédits carbone via la Banque mondiale, générant 51,5 millions de dollars.

La vice-ministre des Finances, Nguyên Thi Bich Ngoc, a indiqué que son ministère avait étudié et proposé des orientations pour aider les organisations et entreprises à appliquer les critères ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance), tout en continuant à parachever les cadres juridiques relatifs à la promotion et à la pratique de l’ESG, notamment en lien avec la croissance verte et le développement durable.

"Il s’agit des cadres juridiques très importants pour la mise en œuvre des objectifs de croissance verte, servant de base aux ministères, secteurs et localités pour sélectionner les projets d’investissement, allouer les ressources nationales et internationales, répartir le crédit vert et surtout permettre aux investisseurs de s’appuyer sur ces critères pour accéder aux politiques préférentielles et aux financements verts", a-t-elle souligné.

Selon le Professeur associé et Docteur Nguyên Dinh Tho, directeur de l’Institut de stratégie et de politique des ressources naturelles et de l’environnement : "La Stratégie nationale de croissance verte pour 2021-2030, vision 2050 du gouvernement exige de verdir les secteurs économiques. Les ministères, secteurs et entreprises doivent transformer le modèle de croissance vers l’économie circulaire, exploiter et utiliser efficacement les ressources naturelles et l’énergie, en s’appuyant sur la science, la technologie et la transformation numérique, tout en développant des infrastructures durables afin d’améliorer la qualité de la croissance, accroître la compétitivité et réduire les impacts négatifs sur l’environnement".

Lors du 4e Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G), tenu à Hanoï en avril 2025, le Premier ministre Pham Minh Chinh a avancé trois propositions : promouvoir une pensée verte associée à la science, la technologie, l’innovation et à la transition numérique ; construire une communauté verte responsable avec le gouvernement comme garant institutionnel et le secteur privé comme moteur de l’investissement ; et renforcer la coopération internationale et les partenariats pour lever les barrières institutionnelles et accélérer les flux de capitaux, de technologies et de gouvernance vertes.

Ces avancées et premiers résultats traduisent la forte détermination du Vietnam à bâtir une économie verte et durable, contribuant non seulement au développement national mais aussi aux objectifs mondiaux de développement.

