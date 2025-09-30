Le groupe GE Vernova invité à soutenir la transition énergétique verte du Vietnam

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu mardi matin 30 septembre María Victoria "Marí" Zingoni, directrice générale (PDG) des activités Power du groupe américain GE Vernova, en visite de travail au Vietnam.

Étaient également présents l'ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc E. Knapper, ainsi que des représentants des ministères concernés.

Le Premier ministre a salué la visite du groupe américain GE Vernova, effectuée à l'occasion du 30ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis, et dans le contexte du 2ᵉ anniversaire du Partenariat stratégique global.

Il a exprimé sa satisfaction pour les contributions de GE Vernova à plusieurs projets énergétiques clés au Vietnam, tels que les centrales thermiques Nhon Trach 3 et 4, les centrales hydroélectriques de Son La et Lai Châu, ainsi que des projets solaires, éoliens et de réseaux de transmission…

Mme María Victoria "Marí" Zingoni a souligné que le Vietnam constitue "une base" stable pour GE Vernova, qui souhaite étendre ses investissements : fourniture d'équipements pour les centrales au gaz naturel liquéfié (GNL), construction de postes de transformation et solutions numériques pour le secteur électrique.

Le Vietnam privilégie le développement des énergies propres, a participé activement aux engagements mondiaux contre le changement climatique, et a mis en œuvre de nombreuses mesures pour accroître la capacité des énergies renouvelables. Le gouvernement ne cesse de perfectionner le cadre juridique afin d'assurer un développement énergétique cohérent, efficace et pleinement optimisé. Il s'engage à créer un environnement favorable pour permettre aux investisseurs étrangers, y compris américains, de faire des affaires efficacement au Vietnam, dans le respect du droit.

Pour renforcer la dynamique des relations économiques bilatérales, le Premier ministre a invité GE Vernova à élargir ses investissements au Vietnam, en contribuant au développement des infrastructures et de l'écosystème énergétique. Il a invité le groupe à contribuer au perfectionnement du cadre institutionnel, à renforcer la formation de ressources humaines de qualité, à transférer des technologies avancées pour moderniser le secteur électrique vietnamien, et à envisager des projets d'hydrogène afin de promouvoir une transition énergétique verte et durable.

Le chef du gouvernement a proposé que GE Vernova considère le Vietnam comme un partenaire stratégique à long terme, en créant un centre de R&D local et en établissant des accords de coopération avec des partenaires vietnamiens telles que le Groupe national de l'industrie et de l'énergie du Vietnam (PetroVietnam) et l'Electricité du Vietnam (EVN). Il a également encouragé l'entreprise à soutenir la position du Vietnam dans les négociations tarifaires avec les États-Unis et à jouer un rôle de passerelle entre les deux pays.

De son côté, María Victoria "Marí" Zingoni a salué les efforts du Vietnam dans l'électrification verte, exprimé sa volonté d'améliorer la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise pour le marché vietnamien et s'est engagée à contribuer à la résolution des défis commerciaux bilatéraux.

