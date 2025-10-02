L'Allemagne soutient le Vietnam dans sa transition énergétique

L’Agence d’État pour la technologie et l’innovation, relevant du ministère vietnamien des Sciences et des Technologies, et l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) ont signé, le 1 er octobre, un accord portant sur le déploiement du projet "Énergie propre, abordable et sûre pour l’Asie du Sud-Est - mise en œuvre au Vietnam" (CASE Vietnam).

Photo : VNA/CVN

La cérémonie de signature s’est déroulée dans le cadre de la Journée nationale de l’innovation (Innovate Vietnam), organisée au Centre national de l’innovation à Hanoï.

Le projet CASE vise à soutenir la transition énergétique du Vietnam en s'efforçant de construire un système énergétique durable, fiable et abordable, tout en contribuant aux engagements du pays dans le cadre de l'Accord de Paris.

Son objectif principal est de créer une base scientifique et pratique pour favoriser le transfert de technologies, le développement et l’innovation dans le secteur de l’énergie, d’évaluer les capacités technologiques des entreprises et instituts de recherche, de renforcer les liens entre recherche et milieu économique afin de faciliter l’adoption de technologies étrangères, et d’anticiper les besoins en ressources humaines liés à la transition énergétique du Vietnam.

Nguyên Mai Duong, directeur de l'Agence d'État pour la technologie et l'innovation, a déclaré que le ministère des Sciences et des Technologies se concentre sur la promotion de politiques de soutien aux entreprises innovantes, l'amélioration de la recherche et du transfert de technologies dans le domaine des énergies propres, la promotion des liens entre les instituts de recherche, les universités et les entreprises, le développement du marché des sciences et des technologies et le renforcement des capacités de localisation des technologies d'énergies renouvelables.

Selon lui, ce projet contribuera à permettre aux entreprises vietnamiennes de s’intégrer plus largement à la chaîne de valeur mondiale des énergies propres.

De son côté, Sascha Hocke, directeur adjoint de la GIZ au Vietnam, a affirmé que l’Allemagne s’engageait à partager ses expériences, à explorer conjointement des technologies de pointe et à accompagner le Vietnam dans le renforcement de son écosystème d’innovation.

Il a rappelé que les récentes orientations stratégiques du Vietnam, telles que la résolution 57 sur l’innovation et la résolution 70 sur la sécurité énergétique, constituent une assise solide pour sa transition énergétique.

Vu Chi Mai, directrice du projet CASE Vietnam, a déclaré que durant la phase de mise en œuvre au Vietnam, CASE se concentrera sur la mise en relation des acteurs nationaux avec les organisations internationales en matière de recherche et de développement technologique, l'étude des indicateurs d'innovation dans le secteur des énergies renouvelables et l'évaluation des capacités financières et infrastructurelles des entreprises vietnamiennes en matière de fourniture d'équipements et de services liés aux énergies renouvelables.

Le projet entend ainsi renforcer l’écosystème d’innovation énergétique et appuyer une transition énergétique juste et efficace.

Élément clé de la coopération Vietnam–Allemagne en matière d’énergie et d’innovation, la signature et la mise en œuvre du projet témoignent non seulement de la volonté partagée de promouvoir une transition énergétique durable, mais aussi de l’amitié et de la coopération fiables et durables entre les deux pays.

VNA/CVN