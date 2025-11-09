Trân Thanh Mân participe au grand Festival de la solidarité nationale à Cân Tho

Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a participé le 9 novembre au grand Festival de la solidarité nationale qui s'est tenu dans le hameau de Châu Thành, commune d'An Ninh, à Cân Tho, dans le Delta du Mékong.

S'exprimant lors de cet événement, organisé pour célébrer le 95e anniversaire de la fondation du Front uni national du Vietnam (18 novembre 1930-2025), devenu depuis le Front de la Patrie du Vietnam (FPV), le président de l'Assemblée nationale a félicité le hameau de Châu Thành pour ses réalisations et a salué l'engagement communautaire du comité local du FPV.

Il a toutefois souligné que le développement de Cân Tho, y compris celui de la commune d'An Ninh, reste en deçà de son potentiel, notamment depuis l'expansion de la ville suite à la récente fusion administrative.

Il a insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts pour promouvoir l'apprentissage, garantir une réduction durable de la pauvreté, notamment dans les zones reculées et au sein de la communauté ethnique khmère, et renforcer le développement local, soulignant que la prospérité des hameaux, des communes et des quartiers est essentielle à la prospérité de la ville.

Le dirigeant de l'Assemblée nationale a appelé le Comité du FPV de Cân Tho à innover dans ses opérations, à rester proche des citoyens et à intensifier ses efforts de mobilisation pour venir en aide aux bénéficiaires des politiques publiques, aux anciens combattants et aux ménages à faibles revenus.

Il a souligné que les responsables locaux, les membres du Parti et les organisations de masse doivent constituer le noyau central de l'action, guidés par les principes de proximité avec la population, le terrain et le numérique, tout en étant à l'écoute, en donnant le bon exemple, en assumant leurs responsabilités et en rendant compte des résultats obtenus. Ils doivent également éviter le formalisme excessif, l'évasion, le manque de rigueur et tout abus de pouvoir.

À cette occasion, le président de l'Assemblée nationale a offert des cadeaux aux habitants du hameau de Châu Thành et de la pagode Tum Nup. Les autorités municipales de Cân Tho ont octroyé 20 bourses d'études à des élèves brillants issus de milieux défavorisés. Par ailleurs, des dignitaires khmers, des familles bénéficiaires de politiques publiques, des ménages exemplaires et des familles khmères défavorisées ont également reçu des cadeaux.

Dans le hameau de Châu Thành, le FPV a joué un rôle crucial dans le maintien de la stabilité politique et de l'ordre social, le renforcement de la solidarité entre les communautés ethniques et religieuses et l'incitation des habitants à contribuer au développement socio-économique.

Nguyên Huu Thiên, responsable des affaires du FPV au sein du hameau, a déclaré que la coordination du conseil avec les cellules locales du Parti et les organisations de masse a porté ses fruits dans le cadre de la campagne "Tous unis pour construire des zones rurales d'un nouveau genre et des communautés urbaines civilisées". Actuellement, 1.078 ménages sur 1.119 (98,2%) sont reconnus comme "Familles de la culture", et le hameau est candidat au titre de "Hameau de la culture".

Les efforts de préservation culturelle ont été encouragés, tandis que les politiques du Parti, de l'État et des autorités locales ont également été diffusées efficacement.

