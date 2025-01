Têt solidaire : des dirigeants offrent des cadeaux à des citoyens et à des unités

À l’approche du Nouvel An lunaire du Serpent 2025, le 14 janvier, plusieurs responsables vietnamiens ont effectué des visites et offert des cadeaux aux familles méritantes, ouvriers et travailleurs dans différentes régions du pays, illustrant l’esprit de solidarité nationale et de gratitude.

>> Près de 7,5 millions de travailleurs reçoivent une aide pour le Têt 2024

>> Environ 92% des travailleurs retournent au travail après le Têt

Photo : Dinh Huong/VNA/CVN

Le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh s’est rendu dans la province de Quang Ngai (Centre), où il a offert des cadeaux à d’anciens responsables, à des familles méritantes, ainsi qu’à des entreprises locales. Il a participé au programme intitulé "Têt du rassemblement - Printemps de gratitude envers le Parti" au cours duquel 3.000 cadeaux, d’une valeur totale de 1,9 milliard de dongs, ont été remis à des ouvriers, fonctionnaires et travailleurs locaux.

En marge de l’événement, il a visité deux grandes entreprises de la région : la société par actions d’acier Hoà Phat Dung Quât et la sarl d'industrie lourde Doosan Vina.

Un Têt chaleureux et empreint de solidarité

À Gia Lai (hauts plateaux du Centre), la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a assisté à la célébration du Nouvel An lunaire organisée par le régiment de Police mobile de Tây Nguyên. Lors de cette visite, elle a écouté les rapports de responsables sur les réalisations obtenues par le régiment en 2024. Elle a exhorté les forces à intensifier leur entraînement, à organiser des exercices à grande échelle et à renforcer leur coordination avec l’armée locales pour garantir l’ordre public et répondre aux situations d’urgence.

Le vice-président de l’Assemblée nationale, Nguyên Khac Dinh, s’est rendu dans la province de Ninh Binh (Nord), où il a offert des cadeaux à des familles méritantes, à des ménages en difficulté ainsi qu’à des ouvriers et travailleurs locaux.

À cette occasion, la Confédération du travail du Vietnam et le Front de la Patrie du Vietnam ont distribué 400 cadeaux d’une valeur unitaire de 1,3 million de dôngs, tandis que la Banque de l’agriculture et du développement rural (Agribank) a offert 400 autres cadeaux, d’une valeur unitaire d’un million de dôngs, à des personnes démunies de la province. Ces activités reflètent les efforts des autorités et des organisations pour garantir à tous un Têt chaleureux et empreint de solidarité.

VNA/CVN