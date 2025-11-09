Des écoles-internats s’élèvent le long des frontières pour un avenir équitable

Dimanche matin 9 novembre, dix-sept provinces et villes frontalières du Vietnam ont simultanément lancé la construction d’écoles publiques à internat de niveaux primaire et secondaire.

Photo : VNA/CVN

Ce programme d’envergure, symbole de la solidarité nationale, vise à offrir aux enfants des régions frontalières un meilleur accès à l’éducation, tout en contribuant au développement durable et à la stabilité du pays.

La cérémonie nationale de lancement, organisée sous la direction du ministère de l’Éducation et de la Formation en coordination avec la Télévision du Vietnam (VTV), le Groupe des Postes et Télécommunications du Vietnam (VNPT), le Groupe Viettel et les localités concernées, s’est tenue simultanément dans dix-sept provinces et villes.

L’événement a été retransmis en direct sur la chaîne VTV1 et connecté à quatorze points dans tout le pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh y a assisté et donné ses instructions depuis le point central de Thanh Hoa. Les vice-Premiers ministres, les ministres et les dirigeants de différents ministères et secteurs étaient présents dans les autres localités, traduisant la grande attention portée par le Parti et l’État au développement de l’éducation dans les zones frontalières.

À cette occasion, soixante-douze écoles figurant parmi les cent établissements à construire en 2025 ont été mises en chantier. Ces écoles publiques à internat, accueillant les élèves du primaire et du premier cycle du secondaire, devraient être achevées avant le 30 août 2026. Vingt-huit écoles avaient déjà été lancées et sont actuellement en construction.

En raison des intempéries liées à la tempête tropicale n°13, certaines provinces comme Dà Nang, Quang Ngai ou Gia Lai n’ont pas pu organiser la cérémonie sur place mais ont maintenu leur connexion en ligne, prêtes à démarrer les travaux dès que les conditions le permettront, tout en assurant la sécurité absolue des personnes et des biens.

Photo : VNA/CVN

Le programme de construction de cent écoles publiques à internat dans les communes frontalières constitue une mission majeure visant à concrétiser les orientations du Bureau politique et du gouvernement en matière de développement de l’éducation dans les zones défavorisées. Il contribue également à renforcer la sécurité sociale, à promouvoir le développement socio-économique et à garantir la défense nationale dans les régions frontalières. Le montant total de l’investissement s’élève à près de 20.000 milliards de dôngs.

L’organisation, le même jour, de la mise en chantier simultanée de soixante-douze établissements, avec la participation de nombreux dirigeants du gouvernement, des ministères et des localités, illustre la détermination et la coordination étroite de l’ensemble du système politique pour assurer de meilleures conditions d’étude aux élèves des régions frontalières et permettre l’achèvement des cent écoles avant l’année scolaire 2026–2027.

Selon la Conclusion N°81-TB/TW du 18 juillet 2025 du Bureau politique et la Résolution N°298/NQ-CP du 26 septembre 2025 du gouvernement, le pays prévoit la construction de 248 écoles publiques à internat pour le primaire et le premier cycle du secondaire dans 248 communes frontalières, sur la période 2025–2028.

Avant cette cérémonie nationale, plusieurs localités avaient déjà lancé leurs propres projets.

À Diên Biên, le Comité populaire provincial a engagé la construction de neuf écoles en 2025. L’école primaire et secondaire de Si Pa Phin a été la première mise en chantier conformément à la directive du Bureau politique, en présence du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, le 27 juillet dernier. D’un coût total de 228,5 milliards de dôngs, le projet a déjà atteint 50% de son volume de travaux et devrait être achevé d’ici le 31 janvier 2026, offrant des places d’étude et d’internat à plus de 1.000 élèves des zones frontalières.

D’autres écoles situées à Nua Ngâm, Sam Mun et Na Bung ont également été lancées.

Photo : VNA/CVN

Dans la province de Nghê An, sur les dix écoles approuvées pour un investissement en 2025, celle de Nà Ngoi a déjà été mise en chantier, tandis que neuf autres situées dans les communes de Nhôn Mai, Keng Du, Bac Ly et Môn Son sont en phase de finalisation des procédures pour être construites simultanément.

La ville de Huê a, pour sa part, lancé deux projets d’écoles publiques à internat dans les communes d’A Luoi 3 et A Luoi 4. Le vice-président permanent du Comité populaire municipal, Nguyên Thanh Binh, a souligné le large soutien de la population et affirmé l’engagement de la ville à diriger résolument ces projets, mobiliser au maximum les ressources disponibles et coordonner étroitement les services concernés afin de garantir la qualité et le respect des délais, pour une mise en service à la rentrée scolaire 2026–2027.

La mise en chantier simultanée de ces établissements marque une étape importante, symbolisant l’attention constante du Parti et de l’État envers l’éducation dans les régions défavorisées. Elle incarne également l’esprit d’unité et la détermination de la société tout entière à offrir aux enfants des zones frontalières un environnement d’apprentissage meilleur, contribuant au développement durable, à la réduction des écarts éducatifs et à la formation d’une main-d’œuvre qualifiée pour les zones frontalières du pays.

VNA/CVN