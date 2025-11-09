Visite du Premier ministre à Yên Khuong, commune frontalière de Thanh Hoa

À l’occasion du lancement simultané des travaux de construction des écoles publiques à internat combinant enseignement primaire et secondaire dans les communes frontalières terrestres, le Premier ministre Pham Minh, s’est rendu le 9 novembre, dans la commune frontalière de Yên Khương de la province de Thanh Hoa, afin de rencontrer et d’encourager les cadres, habitants et forces armées locales.

Photo : VNA/CVN

Située dans une zone montagneuse reculée, Yên Khương est l’une des communes les plus défavorisées de la province, avec une frontière terrestre de 7 km adjacente au Laos. Elle compte aujourd’hui plus de 1.100 foyers, soit environ 5.500 habitants, dont la majorité appartient aux minorités ethniques. Les infrastructures et les voies de communication y demeurent limitées, et le taux de pauvreté reste élevé.

Dès son arrivée, le Premier ministre Pham Minh Chinh et la délégation l’accompagnant ont rendu visite au poste de garde-frontière de Yên Khương. Après avoir écouté le rapport sur la situation de la défense de la souveraineté et de la sécurité nationale à la frontière, ainsi que sur les activités de développement local, le chef du gouvernement a salué les efforts et les résultats remarquables obtenus par les officiers et soldats du poste dans la protection de la Patrie, le maintien de l’ordre public et la contribution au développement socio-économique de la région.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a exhorté les forces frontalières à poursuivre la tradition héroïque de “l’armée de l’Oncle Hô” – une armée à la fois combattante, travailleuse et proche du peuple –, à faire preuve d’esprit de responsabilité, de solidarité et de persévérance, afin de garantir la sécurité, la paix et la stabilité dans les zones frontalières. Il a également souligné la nécessité de renforcer les liens avec la population, de s’occuper de leurs conditions de vie matérielles et spirituelles, d’aider les habitants à développer leurs moyens de subsistance, à promouvoir l’éducation et la santé, à lutter contre la drogue et à préserver les valeurs culturelles des ethnies locales.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est ensuite rendu au dispensaire communal de Yên Khương, où il s’est informé de l’organisation, des ressources humaines, des équipements médicaux et des difficultés rencontrées par le personnel de santé. Il a exprimé sa compréhension et sa sympathie face aux conditions de travail précaires dans les zones frontalières et a exhorté les médecins et infirmiers à perpétuer les valeurs du corps médical vietnamien, en plaçant la santé et la vie du peuple au-dessus de tout.

Il les a invités à mettre en œuvre efficacement la Résolution 72-NQ/TW du Bureau politique relative au renforcement de la protection, des soins et de l’amélioration de la santé de la population. Le Premier ministre a insisté sur l’importance de la médecine préventive, des soins de santé primaires, de la sécurité alimentaire, de l’hygiène et de la protection de l’environnement. Il a également appelé à développer la médecine scolaire, à veiller à la nutrition des enfants et des personnes âgées, et à promouvoir un modèle de coopération médico-militaire, capable non seulement de servir les habitants de Yên Khương, mais aussi d’apporter une assistance sanitaire aux populations laotiennes vivant de l’autre côté de la frontière.

Photo : VNA/CVN

En se rendant ensuite au poste de police communale de Yên Khương, le chef du gouvernement a félicité les policiers pour leurs contributions à la sécurité et à l’ordre public local. Il a souligné que, dans le contexte actuel de réorganisation administrative, les tâches des forces de police communales sont de plus en plus lourdes, notamment dans les régions frontalières.

Le Premier ministre a demandé à la police communale de continuer à coopérer étroitement avec les autorités locales, le Front de la Patrie et les organisations de masse pour bâtir une commune sans drogue et sans criminalité, tout en renforçant la solidarité et la vigilance au sein de la population. Il a insisté sur la nécessité de prêter une attention particulière aux minorités ethniques et aux fidèles religieux, afin d’empêcher toute tentative d’exploitation ou de division du bloc de grande union nationale, dans l’esprit de “se dévouer à la nation et servir le peuple”.

Concernant les conditions matérielles, il a proposé de concevoir un modèle type d’infrastructure pour les postes de police communaux, à soumettre aux autorités compétentes pour approbation, puis à expérimenter avant de l’étendre progressivement, de manière pragmatique, sans précipitation ni perfectionnisme.

La visite du Premier ministre Pham Minh Chinh à Yên Khương illustre l’attention particulière du Parti et de l’État envers les zones frontalières reculées. Elle témoigne de la volonté du gouvernement de renforcer la défense nationale et la sécurité tout en favorisant le développement socio-économique durable, l’amélioration des conditions de vie des habitants et la construction d’une frontière paisible, amicale, stable et prospère.

VNA/CVN