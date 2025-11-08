Le typhon Kalmaegi cause de lourds dégâts

Le typhon N°13 (Kalmaegi), le treizième à frapper le Vietnam en 2025, a causé des dégâts considérables.

Photo : VNA/CVN

Selon le Département de gestion des digues et de prévention des catastrophes, les intempéries ont entraîné, jusqu'à 8h00 le 8 novembre, l'effondrement de 245 maisons et endommagé plus de 26.200 habitations, soit une hausse de près de 8.700 unités par rapport à la veille. Le bilan humain s'élève à 5 morts, 3 disparus et 17 blessés. Des milliers d'hectares de rizières, cultures, vergers et plantations industrielles ont été détruits, ainsi que plus de 54.000 cages aquacoles et 65 bateaux.

Les provinces de Dak Lak, Gia Lai et Quang Ngai sont les plus sévèrement touchées. Elles enregistrent de graves glissements de terrain et des infrastructures routières endommagées. Les premières estimations chiffrent les pertes économiques totales à environ 7.179 milliards de dôngs, dont 5.000 milliards pour la seule province de Gia Lai.

Face à la gravité des dégâts, le Premier ministre a publié le télégramme officiel 212/CD-TTg, ordonnant la mobilisation générale pour réparer les dommages. Le gouvernement a décidé d'octroyer 80 milliards de dôngs d'aide d'urgence pour Quang Ngai, Gia Lai et Dak Lak.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà s'est rendu sur place pour superviser les secours et encourager les habitants sinistrés.

Les autorités locales poursuivent activement les opérations de nettoyage et de réparation des habitations, des écoles et des centres médicaux. Elles procèdent simultanément au recensement des pertes afin de rétablir au plus vite les conditions de vie et de production, contribuant ainsi à la stabilité socio-économique après le passage du typhon.

VNA/CVN