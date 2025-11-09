Le droit, pilier d’un Vietnam prospère et puissant

Chaque année, le 9 novembre est célébré comme la Journée du droit du Vietnam, un événement revêtant une signification politique, juridique et sociale profonde. Il ne s’agit pas seulement d’une journée pour honorer la Constitution, les lois et le système judiciaire, mais aussi d’un rappel du devoir de chaque citoyen, organisation et cadre de “vivre et travailler conformément à la Constitution et à la loi”.

Photo : VNA/CVN

Dans le processus de rénovation intégrale du pays, le Vietnam affirme constamment que le droit constitue le pilier de l’État de droit socialiste, la base garantissant la justice, la démocratie, la discipline et le développement durable. D’un mode de gestion administrative fondé essentiellement sur les directives, le pays a progressivement mis en place un système de gouvernance fondé sur le droit, considéré comme l’outil le plus efficace pour protéger les droits de l’homme et des citoyens, tout en favorisant le progrès économique et social.

Renouveler la pensée et la méthode d’élaboration juridique

Cette année, la Journée du droit intervient alors que l’ensemble du système politique s’emploie activement à mettre en œuvre la Résolution N°66-NQ/TW du Bureau politique sur la poursuite de la construction et du perfectionnement de l’État de droit socialiste du Vietnam dans la nouvelle période. Ce texte réaffirme le rôle fondamental du droit en tant que socle de la gouvernance nationale et instrument essentiel pour garantir la stabilité politique, promouvoir le développement socio-économique et approfondir l’intégration internationale.

L’un des axes majeurs de la Résolution consiste à renouveler en profondeur la pensée, le contenu et la méthode d’élaboration et d’application des lois, en passant d’une approche “le droit pour gérer” à une approche “le droit pour stimuler le développement”. Le système juridique ne doit pas se limiter à réguler les relations sociales, mais aussi ouvrir la voie à de nouvelles idées, à de nouveaux modèles et encourager l’innovation.

Photo : VNA/CVN

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a souligné : "Il faut transformer le droit et les institutions en avantage compétitif national". Pour y parvenir, il est nécessaire de disposer d’un système juridique cohérent, transparent et applicable, constituant la base des réformes administratives et judiciaires, de la transformation numérique et du développement durable.

Le ministère de la Justice - chef d’orchestre de la construction institutionnelle

Dans cette dynamique, le ministère de la Justice joue un rôle clé en matière de planification, de conseil et de mise en œuvre des politiques juridiques. Outre l’élaboration des textes réglementaires, le ministère accorde une attention particulière à l’application effective des lois, afin que celles-ci deviennent un instrument concret au service de la population et des entreprises.

Le ministère a procédé à un examen approfondi du cadre juridique, identifiant et proposant des solutions pour lever les “goulots d’étranglement” dans des domaines essentiels tels que l’investissement public, le foncier, le logement, l’environnement et la transition énergétique. Ces efforts ont contribué à libérer les ressources, à lever les obstacles pour la production et les affaires, et à créer un environnement juridique propice au développement socio-économique.

Transformation numérique - Une percée dans la diffusion et l’application du droit

Un jalon marquant de l’année 2025 est le lancement du Portail national du droit (phapluat.gov.vn), placé sous la gestion du ministère de la Justice. Cette plateforme numérique intégrée relie les bases de données juridiques des ministères, secteurs et localités, fournissant des textes réglementaires, des guides d’application et des informations juridiques complètes, à jour et accessibles à tous.

Le portail comprend une version anglaise et intègre l’intelligence artificielle (IA) pour faciliter la recherche, la synthèse de contenu et la réponse automatisée aux questions juridiques. Après seulement cinq mois de fonctionnement expérimental, il a enregistré plus d’un million de visites et traité environ 200 000 requêtes d’utilisateurs, témoignant de son efficacité dans la promotion de l’accès au droit.

Cette initiative constitue une avancée majeure dans la transformation numérique du secteur juridique, contribuant à concrétiser l’objectif : "Le droit accessible à tous, partout et à tout moment".

Le droit - force endogène pour un développement durable

La Résolution 66 fixe pour objectif, d’ici à 2030, la construction d’un système juridique moderne, cohérent, stable et applicable, garantissant un environnement juridique sûr, transparent et favorable à la croissance et à la compétitivité nationale. À l’horizon 2045, le Vietnam ambitionne d’établir un État de droit pleinement achevé, dans lequel le droit deviendra une véritable “force endogène” impulsant l’innovation et le développement durable.

Pour atteindre cette vision, le ministère de la Justice est considéré comme “l’architecte institutionnel” et “le chef d’orchestre” du processus législatif national, chargé non seulement de concevoir les lois, mais aussi d’en évaluer l’application, d’en surveiller l’efficacité et de recommander les ajustements nécessaires face aux évolutions de la réalité socio-économique.

La primauté du droit - fondation d’une société civilisée

Le ministre de la Justice, Nguyên Hai Ninh, a affirmé : "L’esprit de la Journée du droit doit imprégner toutes les activités législatives, exécutives et judiciaires, ainsi que la conduite de chaque cadre, fonctionnaire et citoyen". Selon lui, respecter le droit n’est pas seulement un devoir, mais aussi une culture civique, un fondement essentiel pour prévenir la corruption, les abus de pouvoir et garantir la justice sociale.

Photo : VNA/CVN

La construction de l’État de droit socialiste du Vietnam exige la participation active de l’ensemble du système politique et de la société. Chaque organisme, organisation et individu doit renforcer sa conscience juridique, associer responsabilité et droit, afin que la loi devienne réellement un outil efficace de régulation sociale.

Le droit - moteur de l’innovation et du progrès

Plus de 35 ans de rénovation ont démontré qu’à chaque étape de développement du pays correspond un progrès significatif dans la perfection du cadre juridique. Des réformes économiques et commerciales à la protection de l’environnement, de la transition numérique au développement vert et à l’intégration internationale, chaque transformation a été précédée par une évolution du droit.

Dans le contexte où le Vietnam vise à devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045, le rôle du droit apparaît plus crucial que jamais : il est à la fois le moteur de l’innovation et de la compétitivité, et le rempart de l’équité, de la discipline et des droits fondamentaux.

Ainsi, la Journée du droit du Vietnam 2025 n’est pas seulement une célébration symbolique de la Constitution et de la loi, mais aussi une affirmation du choix irréversible du pays : bâtir une société régie par le droit, démocratique, équitable et civilisée, où la primauté du droit constitue la source de force intérieure guidant le Vietnam sur la voie d’un développement prospère, durable et rayonnant.

VNA/CVN