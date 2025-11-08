Le vice-PM Mai Van Chinh se rend auprès des sinistrés des inondations à Dak Lak

Le 8 novembre après-midi, le vice-Premier ministre Mai Van Chinh s'est rendu à Xuân Canh, accompagné des dirigeants de la province de Dak Lak (Centre), pour rencontrer et apporter son soutien aux habitants sinistrés par le typhon Kalmaegi.

Photo : VNA/CVN

Lors de sa visite auprès de Huynh Thi Nhâu, âgée de 73 ans, dont l'habitation a été intégralement détruite, le vice-Premier ministre lui a témoigné son soutien moral et lui a remis une aide financière. Il a par ailleurs enjoint les autorités locales à accélérer la reconstruction de son logement.

Il s'est ensuite rendu au domicile de Nguyên Van Do, dont le toit avait été arraché, pour encourager la famille à surmonter les difficultés et à procéder rapidement à la restauration de leur maison grâce à l'appui de la commune.

Le vice-Premier ministre a ensuite visité plusieurs écoles primaires et collèges gravement endommagés par le typhon, exhortant enseignants et élèves à rétablir la situation afin d'accueillir rapidement les élèves. Les autorités locales mobilisent des équipes pour réparer les établissements scolaires.

Selon un rapport préliminaire de la commune de Xuân Canh, le typhon a provoqué des destructions considérables : 25 maisons ont été intégralement détruites (dommages estimés à 7,5 milliards de dôngs), 447 autres habitations ont été endommagées (67 milliards de dôngs), plus de 70% des installations aquacoles ont été anéanties, les routes inter-villages ont subi des dégradations dont le coût est évalué à 74 milliards de dôngs.

Plusieurs bâtiments publics et établissements scolaires ont également été endommagés, pour un préjudice estimé à 50 milliards de dôngs.

Les autorités locales continuent de mobiliser toutes les ressources nécessaires afin d'appuyer la population dans la gestion des conséquences du typhon et de rétablir promptement des conditions de vie normales.

VNA/CVN