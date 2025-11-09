Des dirigeants à la cérémonie de lancement simultané de écoles-internats dans les zones frontalières

La cérémonie de lancement des travaux de construction simultanée des écoles polyvalentes internes dans les communes frontalières terrestres s’est tenue dimanche matin, 9 novembre, dans 17 villes et provinces du pays.

Cet événement revêt une signification politique et sociale profonde, illustrant l’attention particulière du Parti et de l’État envers l’éducation dans les zones frontalières, reculées et défavorisées du pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à la cérémonie et a prononcé un discours d’orientation au site central de Thanh Hoa. Parallèlement, les vice-Premiers ministres ont participé aux cérémonies organisées dans plusieurs localités, créant une atmosphère d’enthousiasme et de solidarité nationale, symbole d’un engagement collectif pour l’avenir des enfants des régions frontalières.

À An Giang, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a assisté au lancement de la construction de l’école polyvalente interne primaire-secondaire de Vinh Gia (actuellement collège Luong An Tra). L’établissement, qui comprendra 45 classes pour 1.500 élèves ainsi que diverses infrastructures de soutien, représente un investissement de plus de 186 milliards de dôngs et devrait être achevé en août 2026.

Le même jour, la province a également lancé deux autres projets similaires dans les communes de Giang Thanh et de Khanh An, pour un total de 75 classes et 2.500 élèves, renforçant ainsi l’accès à l’éducation des enfants dans ces zones rurales et frontalières.

À Lâm Dông, le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a présidé la cérémonie de mise en chantier de l’école polyvalente interne primaire-secondaire de la commune de Thuân An. S’étendant sur près de 5 ha, le projet représente un investissement de plus de 225 milliards de dôngs et devrait accueillir environ 1.050 élèves à la rentrée scolaire 2026-2027. Une école de même envergure a été lancée dans la commune de Quang Truc le même jour, contribuant à l’amélioration des conditions d’apprentissage dans les zones de minorités ethniques.

À Tuyên Quang, le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a assisté au lancement de cinq écoles polyvalentes internes primaires-secondaires dans les communes frontalières. L’investissement total s’élève à plus de 1.145 milliards de dôngs, dont 251 milliards pour l’école de Minh Tân, qui comprendra 45 classes pour plus de 1.500 élèves sur une superficie de 4 ha.

Avant cela, la province avait déjà lancé la construction de l’école polyvalente interne de Thanh Thuy, d’un coût de plus de 211 milliards de dôngs. Ces projets constituent des infrastructures éducatives essentielles pour les enfants des zones montagneuses et éloignées.

Dans la province de Dak Lak, le vice-Premier ministre Mai Van Chinh a participé à la cérémonie de lancement de l’école polyvalente interne primaire-secondaire de Ia Rvê, d’un coût de 127,8 milliards de dôngs, pouvant accueillir 1.125 élèves internes et semi-internes. Le projet devrait être achevé début août 2026.

Le même jour, deux autres établissements similaires ont été mis en chantier dans les communes d’Ia Lop et de Buôn Dôn, pour un investissement total dépassant 263 milliards de dôngs.

À Diên Biên, le vice-Premier ministre Lê Thanh Long a assisté à la cérémonie de lancement de l’école polyvalente interne primaire-secondaire de la commune de Thanh Nua. Doté d’un budget de 224,4 milliards de dôngs et occupant 5,39 hectares, le projet accueillera environ 1.050 élèves et constitue un ensemble éducatif moderne et intégré.

Simultanément, cinq autres écoles internes ont été lancées dans les communes de Sin Thau, Nam Ke, Quang Lam, Thanh Yên et Muong Nha, pour un investissement total supérieur à 1.300 milliards de dôngs.

À Lang Son, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà, accompagné des dirigeants des ministères et des autorités provinciales, a procédé à la cérémonie de pose de la première pierre de l’école-internat primaire-secondaire de Khuât Xa. Il s’agit du premier projet d’un ensemble de 11 écoles internes prévues dans les zones frontalières de la province. L’établissement, d’une superficie de près de 5 ha, disposera de 36 classes pour 1.260 élèves, avec un investissement total de 265 milliards de dôngs.

À Lao Cai, la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà a participé au lancement de quatre écoles polyvalentes internes dans les communes frontalières de A Mu Sung, Y Ty, Muong Khuong et Pha Long. Chaque établissement comprendra entre 28 et 36 classes, des dortoirs pour élèves et des logements pour enseignants. Le coût total des quatre écoles s’élève à 945 milliards de dôngs. Les projets devraient être achevés avant le 30 août 2026, tandis que cinq autres écoles seront construites en 2026 pour une mise en service prévue en 2027, portant l’investissement total à près de 1.480 milliards de dôngs.

À Hà Tinh, le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh a assisté à la cérémonie de mise en chantier de l’école-internat polyvalente primaire-secondaire de Son Kim 1. Avec 40 classes pour 1.330 élèves et un investissement d’environ 140 milliards de dôngs, cette école moderne constituera un “pont du savoir” offrant aux enfants des zones frontalières de meilleures opportunités d’éducation et d’avenir.

Selon le ministère de l’Éducation et de la Formation, le programme de construction de 100 écoles polyvalentes internes dans les communes frontalières concrétise la politique du Bureau politique et du gouvernement en faveur du développement de l’éducation dans les zones particulièrement défavorisées. Il vise à renforcer la sécurité sociale, promouvoir le développement socio-économique et consolider la défense nationale dans les régions frontalières.

L’investissement total pour les 100 établissements est estimé à près de 20.000 milliards de dôngs, dont 72 projets ont été lancés simultanément le 9 novembre. Cet effort coordonné à l’échelle nationale, marqué par la participation des dirigeants du gouvernement, des ministères et des collectivités locales, témoigne de la détermination du système politique tout entier à prendre soin des élèves des régions frontalières - les futurs bâtisseurs du pays.

Une fois achevées, ces écoles offriront un environnement éducatif moderne, sûr et inclusif, tout en constituant un pilier pour le développement durable et la consolidation de la “ceinture de protection” nationale à partir des salles de classe des confins du pays.

