Don de bovins aux populations frontalières Vietnam - Cambodge

Le Commandement des gardes-frontières du Vietnam a offert, le 8 novembre, 20 bovins à des familles défavorisées des provinces de Tây Ninh et de Svay Rieng, contribuant à soutenir leurs moyens de subsistance et à renforcer l’amitié entre les deux pays.

>> Le Vietnam et le Cambodge tiennent leur 8ᵉ Dialogue sur la politique de défense

>> Consultations et soins médicaux humanitaires pour les habitants du Sud du Cambodge

>> Bientôt le 2e Programme d’échange d’amitié de défense frontalière Vietnam -Cambodge

Photo : VNA/CVN

Le 8 novembre, le Commandement des gardes-frontières, au nom du ministère vietnamien de la Défense, en coopération avec les autorités de la province vietnamienne de Tây Ninh et du district de Svay Teab (province cambodgienne de Svay Rieng), a remis 20 bovins à 20 familles défavorisées des communes de Long Thuân et Monorom (10 familles vietnamiens et 10 cambodgiens), afin de soutenir le développement économique et de renforcer l’amitié transfrontalière.

Il s'agit d'une activité organisée dans le cadre du deuxième programme d'échanges d'amitié en matière de défense frontalière Vietnam - Cambodge, conjointement tenu par les ministères de la Défense des deux pays, prévu les 13 et 14 novembre dans les provinces de Tây Ninh et de Svay Rieng.

Le général de brigade Vu Quôc An, vice-commissaire politique du Commandement des gardes-frontières, a souligné que ces échanges illustrent la solidarité entre les armées, les autorités locales et les populations, contribuant à bâtir une frontière pacifique, stable et coopérative.

Outre ces activités d'échanges, le Commandement des gardes-frontières a récemment déployé de nombreuses actions concrètes pour soutenir les populations vivant des deux côtés de la frontière, notamment à travers les programmes "Soutien scolaire" et "Enfants adoptés par la garde-frontière". Ces initiatives ont permis d'aider des centaines d'élèves vietnamiens et cambodgiens.

Pour cette édition, le ministère vietnamien de la Défense offrira également un internat d'une valeur de 25 milliards de dôngs, une salle informatique moderne et 60 bourses scolaires (30 pour chaque pays).

Par ailleurs, les forces médicales des deux pays ont assuré des consultations et soins gratuits à près de 1.000 habitants frontaliers, illustrant l'engagement commun pour l'amitié et la coopération Vietnam - Cambodge.

VNA/CVN