Solidarité nationale envers les sinistrés des catastrophes naturelles

Selon le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), le Fonds central de secours a reçu, à 17h00 le 8 octobre, près de 799 milliards de dôngs de la part de particuliers, d’organisations et d’entreprises souhaitant venir en aide aux populations touchées par le typhon N°10 (Bualoi).

>> Face aux "doubles catastrophes", le Vietnam renforce sa résilience climatique

>> Le PM se rend à Thai Nguyên pour diriger la réparation des dégâts des intempéries

>> Inondations : aide d’urgence à 4 provinces pour surmonter les conséquences

Photo : VNA/CVN

Le même jour, Dô Van Chiên, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président du Comité central du FPV, a reçu un don de 500 millions de dôngs du journal Nhân Dân (Peuple).

En remettant la somme, Lê Quôc Minh, son rédacteur en chef du journal Nhân Dân (Peuple), a déclaré : “Il s’agit de la première étape d’une série d’actions de soutien du +Nhân Dân+ aux opérations de secours. Nous organiserons plusieurs programmes de levée de fonds pour les sinistrés. Notamment, le 17 octobre prochain, le journal projettera le film La Patrie dans mon cœur, dont l’intégralité des recettes sera reversée au FPV. Les 18 et 19 octobre, les fonds collectés lors du programme +Good Morning Vietnam+ seront également destinés aux victimes des tempêtes et inondations.”

De son côté, Dô Van Chiên a souligné que l’efficacité de l’aide d’urgence dépendait non seulement de la direction énergique des autorités, mais aussi de la mobilisation de toutes les couches de la population, notamment du rôle actif de la presse et de la communauté.

“Le don initial du +Nhân Dân+ marque un geste significatif d’encouragement. Nous espérons que les prochaines campagnes de solidarité recueilleront une large participation afin d’aider nos compatriotes à se relever rapidement après les catastrophes”, a-t-il affirmé.

Le même jour, le Comité central du FPV a également reçu plusieurs contributions : 50 millions de dôngs de la société Tân Viêt Culture & Education, un milliard de dôngs du Parquet populaire suprême, un milliard de dôngs de la Société générale de sylviculture du Vietnam.

VNA/CVN