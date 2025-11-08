Le commandement de la IVe Région de la Garde côtière sensibilise sur la lutte contre la pêche INN

Dans le cadre d'une campagne intensive contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), le 8 novembre, le commandement de la IV e Région de la Garde côtière, en collaboration avec le Comité populaire de la zone spéciale de Phu Quôc (Sud), a organisé une séance de sensibilisation juridique.

>> Sensibilisation visuelle à la lutte contre la pêche INN

>> Résultats de la lutte contre la pêche INN

>> Le Vietnam est déterminé à sanctionner sévèrement toute violation liée à la pêche INN

Photo : VNA/CVN

Cette initiative a réuni plus de 150 participants locaux, incluant cadres, fonctionnaires, propriétaires de navires, capitaines et pêcheurs, dans le but de renforcer leur connaissance des lois maritimes.

Les participants ont été informés du contenu essentiel du télégramme 198/CĐ-TTg du 17 octobre 2025 du Premier ministre sur le mois de lutte intensif contre la pêche INN et le développement durable de la pêche vietnamienne, ainsi que de la Résolution 04/2024/NQ-HĐTP du 12 juin 2024 du conseil des juges de la Cour suprême populaire relative à la responsabilité pénale concernant la pêche, l'achat et le transport illégaux de produits aquatiques. Les propriétaires de navires ont signé un engagement à respecter strictement les règles INN.

Le Commandement a souligné l'importance de ces actions pour renforcer la conscience et le sens de responsabilités des pêcheurs et des armateurs, contribuant ainsi de manière significative, avec l'ensemble du pays, à lever la "carton jaune" imposée par la Commission européenne au secteur halieutique vietnamien.

VNA/CVN