Préparation proactive pour réduire les pertes liées aux catastrophes naturelles

Le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Phùng Duc Tiên, a fait le point sur la mise en œuvre de la Conclusion N°98 du Bureau politique concernant l’évaluation du travail de prévision et de prévention des catastrophes naturelles, ainsi que sur les plans et scénarios d’action face aux événements naturels à venir, lors de la conférence de presse gouvernementale régulière pour le mois d’octobre 2025, le 8 novembre.

>> Le typhon Bualoi fait 54 morts et disparus et cause d’énormes dégâts au Vietnam

>> Le PM appelle à une mobilisation proactive face au typhon N°12 et aux pluies diluviennes

>> Bilan provisoire du typhon Kalmaegi : cinq morts et plus de 7.000 milliards de dôngs de pertes

Photo : VNA/CVN

Selon le vice-ministre Phùng Duc Tiên, depuis le début de l’année 2025, les catastrophes naturelles se sont succédé avec une intensité extrême et des caractéristiques inhabituelles dépassant les niveaux historiques.

Trois cyclones majeurs ont frappé le Centre, des pluies extrêmes et des crues exceptionnelles ont été enregistrées sur plus de dix cours d’eau du Nord et du Centre, provoquant d’importantes inondations dans plusieurs localités et zones urbaines basses, dont la capitale Hanoï. Ces catastrophes ont entraîné la mort ou la disparition de 305 personnes et occasionné des pertes estimées à environ 69.000 milliards de dôngs, un montant considérable.

Face à ces événements, conformément aux directives du Bureau politique dans la Conclusion N°98, le Premier ministre a chargé le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement de coordonner avec d’autres ministères et les autorités locales l’organisation d’une conférence nationale sur la prévention et la gestion des conséquences des catastrophes naturelles. L’objectif est de procéder à une évaluation globale, de tirer des leçons, et de définir des solutions urgentes et à long terme pour anticiper les risques et réduire les pertes.

Le ministère a préparé un rapport commun structuré autour de neuf axes principaux : préparation et prévention ; suivi, surveillance, prévision et alerte ; communication, sensibilisation et formation aux risques ; organisation administrative ; conseil, coordination et pilotage ; mise en œuvre des mesures de réponse à tous les niveaux ; secours et sauvetage ; assistance et aide humanitaire ; restauration et reconstruction post-catastrophe.

Sur le plan des résultats concrets, au cours des dix premiers mois de 2025, la production de riz a atteint 39 millions de tonnes (soit 99,2% de l’objectif), la production de viande 6,5 millions de tonnes, avec une prévision annuelle d’environ 8,6 millions de tonnes (+4,6%), la production de produits aquatiques 8,12 millions de tonnes (+3,1%), avec une prévision annuelle d’environ 9,7 millions de tonnes, et la production de bois de plantation 29 millions de m³, avec une prévision annuelle de 33-34 millions de m³.

Les exportations de produits agricoles, forestiers et aquatiques ont atteint 58,13 milliards de dollars, en hausse de près de 12,9% par rapport à la même période en 2024, avec un excédent commercial de 17,59 milliards de dollars (+16,4%). "Cette année, nous atteindrons probablement près de 70 milliards de dollars", a affirmé M. Tiên.

Concernant les catastrophes récentes, notamment le cyclone N°13, le Premier ministre a ordonné un renforcement des prévisions et alertes précoces sur les tempêtes et inondations, et demandé aux autorités locales et ministères de préparer des scénarios de réponse selon différents niveaux de risques, de manière proactive et à distance. Cette approche a permis de limiter considérablement les pertes : alors que le cyclone a fait 323 morts et disparus aux Philippines, il n’a entraîné que huit décès ou disparitions au Vietnam, dans les provinces de Quang Ngai, Gia Lai et Dak Lak.

En matière de solutions et de ressources pour la prévention des inondations agricoles et urbaines, le ministère dispose de plans approuvés par le Premier ministre. Chaque année, avant la saison des pluies et des tempêtes, le ministère envoie des directives aux localités pour préparer les mesures préventives et régler les problèmes environnementaux et agricoles. Après chaque tempête, le ministère poursuit les actions de rétablissement et de soutien à la production. Les projets d’infrastructures hydrauliques sont conçus selon le relief, le climat et les caractéristiques des crues, avec une analyse rétrospective sur plusieurs années.

Pour les zones montagneuses du Nord et du Nord-Centre, les inondations sont principalement causées par l’accumulation d’eau en altitude débordant sur les cours d’eau, provoquant des inondations étendues. Les solutions principales visent à améliorer l’évacuation des eaux et à renforcer les digues protégeant les zones stratégiques et les villes.

Dans le Delta du fleuve Rouge, les inondations sont majoritairement pluviales, nécessitant des stations de pompage et le renforcement des digues. Dans le delta du Mékong, les inondations proviennent des crues en amont, principalement à la frontière cambodgienne, et requièrent un système hydraulique contrôlant les eaux intérieures. Ces solutions ont été validées par le Premier ministre et adaptées aux conditions locales.

Parallèlement, le Parti du ministère a soumis au gouvernement un plan de lutte contre l’affaissement, l’érosion, les inondations, la sécheresse et l’intrusion saline dans le Delta du Mékong jusqu’en 2035, avec une vision 2050, incluant des infrastructures multi-objectifs, l’amélioration du cadre légal, la création de bases de données et le renforcement des capacités de prévision et d’alerte. Le ministère a également mis en œuvre le plan global du système hydraulique du Nord Hưng Hải, destiné à des objectifs multiples et à la protection durable de l’environnement, notamment pour résoudre les problèmes d’inondations à Bac Ninh, Hung Yen et Hai Phong, avec des responsabilités clairement réparties entre ministères et localités.

Le vice-ministre Phùng Duc Tiên a conclu que la préparation et la mise en œuvre proactive de scénarios d’intervention face aux catastrophes naturelles, avec des solutions globales et coordonnées, contribuent à réduire au maximum les pertes, à protéger la production agricole, la vie des habitants et à assurer un développement économique durable.

VNA/CVN