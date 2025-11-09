Les pousses de l’espoir fleurissent sur Truong Sa

Soignés par la sueur et la résilience, les jardins de Truong Sa sont bien plus qu’une simple source de nourriture. Ils sont la manifestation vivante de la souveraineté et de l’attachement à la Patrie.

>> Vers la mer et les îles de la Patrie : "Pour les bien-aimés Hoàng Sa - Truong Sa"

>> La marine secoure cinq pêcheurs échoués au large de Truong Sa

>> Truong Sa qui reverdit au milieu des flots

Photo : Vietnamplus/CVN

Sur l’archipel de Truong Sa (Spratly), dans la province de Khanh Hòa (Centre) fouettées par les vagues et les vents féroces, les soldats vietnamiens ont fait fleurir des jardins luxuriants. Ces oasis de verdure, au cœur de l’immensité de l’océan, témoignent d’une foi inébranlable et d’une présence pacifique aux frontières maritimes du pays.

Jour et nuit, ces marins veillent sur la souveraineté nationale, mais leur mission ne s’arrête pas là. Ils cultivent chaque parcelle de terre, chaque caisse de polystyrène, et chaque grain de sable salin pour y faire pousser la vie. Ces potagers et ces plantations d’arbres ne se contentent pas de rafraîchir les petites îles ; ils agissent comme une puissante source de motivation et de stabilité pour les troupes.

Petites joies, grand bonheur

La nature à Truong Sa met constamment à l’épreuve l’endurance humaine. Un soleil de plomb, des pluies torrentielles, des tempêtes violentes et un sol salin font de l’agriculture une tâche redoutable. Mais ces difficultés n’ont pas découragé les soldats. Chaque rangée de légumes est le fruit d’innombrables heures de labeur et de dévouement. Ils ont bâti des treillis, choyé les semis et mesuré chaque goutte d’eau douce pour irriguer leurs cultures. Chaque caisse remplie de légumes frais témoigne de leur persévérance et de leur amour pour cette terre du bout du monde.

Pour ceux qui vivent sur le continent, un plat de patates douces bouillies ou une assiette de tomates est banal. Mais pour les soldats de Truong Sa, c’est une joie simple mais immense. Ces légumes frais apportent de la vitalité à leurs repas et une nutrition équilibrée après des heures de garde éprouvantes.

“Grâce à nos récoltes abondantes, notre unité partage souvent les légumes avec les femmes qui ont passé de longs jours à pêcher en mer”, explique le sous-lieutenant Nguyên Kim Tuân, basé sur l’île de Sinh Tôn.

Ainsi, les potagers insulaires ne nourrissent pas seulement la santé des troupes, ils tissent également un pont de solidarité entre l’armée et les civils. Chaque courge partagée, chaque botte de légumes offerte, porte la chaleur de la camaraderie par-delà les flots.

L’eau salée nourrit l’espoir

Photo : Vietnamplus/CVN

Chaque parcelle de verdure sur l’archipel raconte sa propre histoire, à la fois ordinaire et sacrée. Chaque goutte de sueur qui a imprégné le sol, chaque graine semée dans le sable, prouve l’esprit de résilience de ces hommes face à l’adversité.

“Ici, le climat est très rude, avec du soleil, de la pluie, des tempêtes et des vents forts. Nous surmontons toutes les difficultés en construisant des abris et en cultivant de nombreux types de légumes et de fruits”, ajoute le sous-lieutenant Tuân.

De la sélection des semences à la préparation du sol, en passant par la protection contre le vent, chaque étape est un travail minutieux. Les jardins sont construits avec robustesse pour résister aux embruns. Dans de nombreux endroits, des serres et des tunnels en plastique permettent de cultiver toute l’année. Grâce à cela, malgré son éloignement, l’archipel déborde de verdure, aux couleurs de la vie et de l’espoir.

Le matin, les soldats arrosent les plantes pour enlever la couche de sel sur les feuilles. L’après-midi, ils arrosent plus généreusement pour assurer une bonne hydra-tation. Cette eau précieuse est rationnée au quotidien, chaque goutte étant aussi rare que l’or. En plus des engrais organiques du continent, les militaires compostent des plantes et des herbes locales pour améliorer la qualité du sol. Ces champs luxuriants symbolisent l’initiative, la créativité et la détermination à surmonter les obstacles.

Pour entretenir ces potagers, les soldats de Truong Sa reçoivent le soutien du continent. Les semences de légumes et de fruits sont fournies par leurs unités et livrées par les missions de ravitaillement. Chaque paquet de graines, chaque jeune pousse, porte non seulement une valeur matérielle, mais aussi un message d’amour et de solidarité : “Le continent veille toujours sur Truong Sa”.

Les missions militaires apportent aussi de jeunes badamier d’Inde (Barringtonia asiatica) et de phong ba (Heliotropium foertherianum), symboles de la vie tenace sur ces îles isolées. Elles contribuent à créer une Truong Sa plus verte, véritable “oasis” au milieu de la mer.

Pour les soldats, cultiver est une façon d’affirmer la vie et la souveraineté. Chaque amandier, chaque pousse de phong ba est la preuve que la vie et les hommes existent sur ces îles sacrées. Ces arbres aident à réduire la chaleur, à prévenir l’érosion, à diminuer la poussière saline et à retenir l’humidité. Ils offrent un coin d’ombre où les soldats peuvent se reposer, écouter le bruit des vagues et retrouver la paix intérieure.

Planter des arbres à Truong Sa ne se résume pas à produire de la nourriture ou de l’ombre. Cela symbolise la résilience des soldats, leur volonté de conserver une foi inébranlable. Les pousses de verdure grandissent de jour en jour, tout comme le patriotisme qui s’épanouit dans le cœur des soldats. Chaque fois qu’ils voient leurs jardins florissants, ils se sentent revigorés, plus forts dans leur mission de protéger les mers et le ciel.

Truong Sa n’est pas seulement synonyme de tempêtes ; il éclate aussi de verdure vibrante et rafraîchissante faite des pouces verts des soldats, de l’affection envoyée de l’arrière-pays et de la solidarité infinie entre l’armée et le peuple.

Ces pousses vertes de Truong Sa ne nourrissent pas seulement les corps, mais aussi l’esprit. Elles fortifient la volonté. Elles sont une déclaration : dans l’immensité de l’océan, la vie s’élève avec force. Et sur cette terre battue par les vagues, la patrie reste verte, ferme et éternelle.

Huong Linh - Vietnamplus/CVN