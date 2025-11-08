Infrastructures de transport : le PM préside une réunion sur les grands projets

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh, qui est également le chef du Comité national de pilotage des ouvrages et projets clés du secteur des transports, a présidé la 21ᵉ réunion du comité le 8 novembre. Cette session s'est tenue par visioconférence et a mobilisé 26 provinces et villes concernées.

>> Le PM souligne la libération des terrains pour les grands projets ferroviaires

>> Le Premier ministre appelle à l'accélération des grands projets d'infrastructure à Quang Tri

>> Hanoï célèbre sa libération avec huit grands projets

>> Le Premier ministre préside une réunion sur les grands projets ferroviaires

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, le Premier ministre a souligné que l'expérience internationale prouve qu'un développement économique rapide exige des investissements conséquents dans les infrastructures stratégiques.

Insistant sur le fait que le développement de ces infrastructures contribue à stimuler le décaissement des investissements publics, à favoriser la croissance économique et à garantir un développement national rapide et durable, le Premier ministre a affirmé qu'une tendance claire se dégage : les provinces et villes affichant de bons résultats en matière de décaissement enregistrent également une forte croissance économique. En effet, les localités ayant connu des taux de croissance à deux chiffres ces dernières années sont celles qui disposent d'infrastructures performantes.

Il a indiqué que plus de 120 projets et sous-projets sont actuellement pilotés par le comité, couvrant 30 provinces et villes dans trois secteurs : routes, aviation et ports maritimes. À ce jour, le comité a tenu 20 réunions, et 19 projets routiers ainsi qu'un projet aéroportuaire ont été achevés et mis en service.

Photo : VNA/CVN

Le pays compte désormais 2.476 km d'autoroutes. Ces projets achevés ont permis de créer de nouveaux espaces de développement, de réduire les coûts logistiques, de faciliter les déplacements, d'apporter de nombreux avantages aux citoyens et aux entreprises, et d'accroître la valeur foncière.

Le ministère de la Construction et les collectivités locales déploient des efforts considérables pour la réalisation de 733 km d'autoroutes, répartis en 22 projets et sous-projets. Parmi ceux-ci, 16 sous-projets, totalisant 575 km, devraient être achevés en 2025. Cependant, six projets, totalisant 158 km, accusent encore du retard, et un volume important de travail reste à réaliser pour le projet de l'aéroport international de Long Thành.

Face à l'échéance du 19 décembre, date prévue pour les cérémonies simultanées de lancement et d'inauguration des grands projets, le Premier ministre a insisté sur le caractère crucial des deux mois restants. Il a souligné que cette période est essentielle pour accélérer les progrès et réaliser des avancées significatives dans l'exécution des projets et travaux clés.

VNA/CVN