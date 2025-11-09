Cérémonie de pose de la première pierre d'écoles dans les zones frontalières

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté, le 9 novembre, à une cérémonie organisée dans la commune de Yên Khuong, province centrale de Thanh Hoa, marquant le début des travaux de construction de 72 écoles-internats de niveau intermédiaire (primaire et collège) dans les communes frontalières terrestres.

Des vice-Premiers ministres, des directeurs de ministères et d'agences centrales, ainsi que des représentants locaux, ont également participé à cet événement hybride dans 14 autres provinces : Lai Châu, Lang Son, Diên Biên, Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bang, Son La, Quang Ninh, Nghê An, Hà Tinh, Quang Tri, Dak Lak, Lâm Dông et An Giang.

On compte actuellement 956 écoles d'enseignement général dans 248 communes frontalières terrestres à travers le pays. Parmi ces établissements, une vingtaine d'internats pour élèves issus de minorités ethniques et 160 semi-internats bénéficient du soutien de l'État.

La cérémonie a également marqué le lancement des travaux de construction de 72 écoles parmi les 100 internats de niveau intermédiaire (primaire et premier cycle du secondaire) prévus pour 2025. Leur achèvement est prévu pour le 30 août 2026, avant la rentrée scolaire 2026-2027.

Auparavant, la construction de 28 écoles avait déjà débuté dans certaines localités depuis juillet.

Ce programme de construction de 100 internats de niveau intermédiaire dans les communes frontalières constitue une étape importante dans la mise en œuvre de la politique du Politburo et du gouvernement en matière de développement de l'éducation dans les zones défavorisées. Il contribue ainsi à la sécurité sociale, au développement socio-économique et à la sécurité-défense des régions frontalières. Un investissement total de près de 20 000 milliards de dongs (760,1 millions de dollars) y est consacré.

Entre 2025 et 2028, 248 internats primaires et secondaires de premier cycle seront construits dans 248 communes frontalières terrestres, conformément à la décision N°81 du Politburo, en date du 18 juillet 2025, relative à la construction d'écoles dans les communes frontalières, et à la résolution N°298 du gouvernement, en date du 26 septembre 2025, qui établit un plan d'action pour la mise en œuvre de cette politique.

S'exprimant lors de l'événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le Parti et l'État considèrent l'éducation et la formation comme une priorité nationale absolue, car elles constituent le socle du développement de la personnalité, des vertus et des capacités de chacun, et représentent un facteur déterminant de la réussite en matière de ressources humaines, essentielles au développement et à la protection du pays.

"L'humain est le capital le plus précieux, il est à la fois la finalité, le moteur et la ressource du développement", a-t-il déclaré, ajoutant qu'investir dans l'éducation, c'est investir dans le développement.

Soulignant la Résolution N°71 du Politburo relative aux avancées majeures en matière d'éducation, de formation et de développement, ainsi que la conclusion N° 81, il a salué les efforts déployés par le ministère de l'Éducation et de la Formation, les ministères, secteurs et agences concernés, et plus particulièrement par les collectivités locales ciblées, les entreprises de construction, les enseignants, les élèves et les habitants des zones frontalières, pour la mise en œuvre de cette politique. Il a également remercié les organisations nationales et internationales, les entreprises, les particuliers et les autres philanthropes pour leur contribution au programme.

Le gouvernement a demandé aux responsables du ministère de l'Éducation et de la Formation, des ministères, des agences et des collectivités locales de renforcer leur leadership et leur orientation afin de lever les obstacles et de créer les conditions optimales pour la construction d'écoles.

Il a insisté sur la nécessité de garantir la qualité, l'avancement des travaux de déblaiement et l'approvisionnement en matériaux, ainsi que le respect des normes techniques et esthétiques, l'hygiène environnementale, l'aménagement paysager et la sécurité au travail. Il a également souligné l'importance de prévenir la corruption et les malversations, et d'optimiser l'efficacité, afin de générer des bénéfices concrets pour les élèves et les enseignants et de contribuer au développement socio-économique local.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé au Front de la Patrie du Vietnam de poursuivre la mobilisation de l'ensemble de la société pour la construction et la modernisation des écoles dans les communes frontalières. Il a également exprimé sa gratitude aux enseignants qui travaillent dans les zones montagneuses, reculées et frontalières, et a adressé ses meilleurs vœux aux élèves des régions frontalières.

À l'approche de la Journée des enseignants vietnamiens (20 novembre), il a souhaité à l'ensemble du secteur éducatif, aux enseignants et aux parents d'élèves une bonne santé, du bonheur et un engagement constant envers l'éducation. Il a exhorté les élèves de tout le pays à nourrir leurs rêves et leurs aspirations afin de devenir des citoyens exemplaires et utiles à leurs communautés, leurs villes et leur pays.

À cette occasion, il a offert des manteaux aux élèves de l'internat de l'école primaire et secondaire de Yên Khuong, en signe d'encouragement.

