TỎA : l’aventure des jeunes aux côtés de la culture des minorités ethniques

Les valeurs culturelles ancestrales des minorités ethniques peuvent-elles encore toucher le cœur de la jeunesse d’aujourd’hui ? Avec TỎA - une série de projets créatifs initiés par des étudiants de l’Université de langues et d’études Internationales - Université nationale du Vietnam à Hanoï, la réponse est un "oui" vibrant, porté par une aventure qui fait revivre et partager les cultures ethniques avec la jeunesse.

Du savoir aux villages : sur la piste des racines

Photo : TỎA

Face à l’inquiétude face à l’oubli des traditions minoritaires, Phàn Thị Ngọc Ánh et son équipe ont décidé d’agir. Ils ne voulaient pas se limiter au sentiment de regret, mais partir sur le terrain pour voir, écouter et comprendre. Ainsi ont commencé des voyages dans les villages reculés, où chaque berceuse, chaque tissu teint à l’indigo pouvait devenir une source d’inspiration et de transmission pour le projet. En 2024, la série TỎA a officiellement vu le jour avec un premier projet intitulé RU Dương, mettant en lumière les berceuses du peuple Dao Do, afin de les préserver et de les faire découvrir aux jeunes.

Revenant sur les débuts, Phàn Thị Ngọc Ánh confie : "Ce projet est né de mes expériences tout au long de mes années universitaires, durant lesquelles j’ai participé à de nombreuses activités de volontariat. Plus particulièrement, le souvenir le plus marquant vient de l’opportunité de rencontrer la communauté Dao à Hanoï à travers le groupe "Les Dao du Vietnam – unis par leur identité", ces rencontres ont renforcé mon attachement à la culture ethnique et m’ont donné l’élan pour revenir davantage vers mes racines".

Culture en danger, jeunesse en action

Dans un contexte d’industrialisation et de modernisation rapide, les berceuses des Dao Do risquent de disparaître face à l’indifférence des jeunes. "J’ai vu que beaucoup de générations avant nous ont fait des efforts pour protéger le patrimoine culturel, et je me suis dit qu’en tant que jeune, je devais aussi faire quelque chose", partage Mme Ánh. C’est pour cela que, dès le début, RU Dương a choisi d’utiliser les médias numériques pour toucher les jeunes, tout en effectuant un voyage sur le terrain afin d’observer, d’interroger et d’enregistrer les habitants, conservant ainsi de précieuses données culturelles.

Lors de leur premier voyage de terrain à Bản Qua et Dền Sáng (district de Bát Xát, province de Lào Cai) fin juin 2024, Mme Ánh et son équipe ont vécu des souvenirs inoubliables. Les chemins boueux et la réserve des habitants, d’abord perçus comme des obstacles, sont devenus des expériences précieuses. La rencontre avec l’artisane du Páo Dung, Mme Tẩn Mùi Chiệp, a profondément marqué le groupe. "En enregistrant les berceuses et en voyant comment elles s’intègrent dans la vie quotidienne, nous avons compris que ces valeurs disparaissent peu à peu. Si nous n’agissons pas maintenant, sera-t-il trop tard ?", interroge Mme Ánh.

Quand l’héritage nourrit le partage

Après une longue préparation, en novembre 2024, l’exposition RU Dương a transformé Cộng Xưởng (Hanoï) en un véritable espace vivant de découverte culturelle. Avec l’accompagnement scientifique du docteur Bàn Tuấn Năng, elle a proposé un espace vivant alliant présentation d’objets, tables rondes, essayage de costumes Dao Do et un stand de collecte de fonds. L’événement a attiré près de 200 participants et des centaines de vues en ligne. Un jeune visiteur a confié : "Une expérience inoubliable ! Non seulement j’ai découvert la culture des Dao Do, mais j’ai aussi eu l’occasion d’échanger et de me faire de nouveaux amis".

Photo : TỎA

Photo : TỎA/CVN

Mais le projet ne s’est pas arrêté aux chiffres. Le 13 janvier 2025, l’intégralité des fonds récoltés, ainsi que la récompense du premier prix au concours de recherche scientifique et d’innovation organisé par le Centre d’Innovation de l’ULIS, ont permis de financer une mission caritative dans une école maternelle de Lai Châu. Plus de 50 enfants ont reçu des vêtements, des couvertures et de la nourriture. Par ailleurs, le groupe a lancé un appel aux dons de la communauté, apportant aux enfants de nombreux articles essentiels tels que des vêtements chauds, des friandises, du lait et du matériel scolaire, contribuant ainsi à leur offrir un hiver chaleureux et la joie de l’enfance. "Le sourire des enfants nous a rappelé que l’apprentissage prend tout son sens dans l’action et que chaque projet préserve la culture tout en semant affection et partage", a confié un membre de l’équipe.

TỎA, cap sur l’avenir : quand l’héritage inspire l’action

À l’avenir, TỎA ne s’arrêtera pas à un projet unique. Le groupe espère bâtir un réseau durable, attirer de nouveaux membres et renforcer sa communication afin de donner naissance chaque année à de nouvelles initiatives culturelles et solidaires. Au Vietnam, plusieurs actions existent déjà pour préserver le patrimoine immatériel, comme l’inscription du chant "xoan" et du "ca trù" au patrimoine de l’UNESCO. TỎA s’inscrit ainsi dans ce vaste mouvement, en y apportant la voix et l’énergie de la jeunesse.

Le projet suivant, consacré à l’art du batik à la cire et à la teinture à l’indigo des H’Mông, s’annonce comme une étape marquante. Il ouvrira de nouvelles perspectives et permettra à TỎA de confirmer son rôle dans la diffusion des valeurs culturelles et dans le renforcement des liens communautaires.

TỎA dépasse le cadre étudiant : une véritable opportunité pour les communautés ethniques. En reliant artisanat et costumes traditionnels aux jeunes urbains, il ne se contente pas de diffuser la beauté culturelle menacée de disparition, mais inspire aussi les jeunes à se rapprocher de la culture des minorités ethniques. Pour les étudiants, TỎA est une école hors les murs : des expositions, des séjours sur le terrain, un engagement direct. Cela ranime la fierté, libère la créativité et incite à passer à l’action. Au fond, le projet dit une chose : apprendre pour agir. Quand chacun s’y met, la communauté avance et la culture trouve un nouveau souffle. Le défi reste entier : comment maintenir l’élan, éviter que l’intérêt des jeunes ne s’essouffle, et transformer l’enthousiasme en un engagement durable ? jeunes ne s’essouffle et transformer l’enthousiasme en un engagement durable ?

Khanh Huyên - Diêu Linh/CVN