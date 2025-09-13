Le vietnamien, priorité éducative pour les minorités à Khánh Hoà

La province de Khánh Hoà (Centre) a organisé cet été des cours intensifs de vietnamien pour les enfants issus de minorités ethniques. L’objectif : renforcer leurs compétences linguistiques et à les préparer sereinement pour la nouvelle année scolaire.

Photo : VNA/CVN

La formation estivale, bien que brève, a offert aux élèves de la province une base solide. Elle leur permet désormais d’aborder la lecture et l’écriture du vietnamien avec plus d’assurance, posant ainsi une base essentielle pour la nouvelle année scolaire.

Leçons de réussite

Dans la commune de Bac Ai, une zone montagneuse au nord-ouest de la province de Khanh Hoà, majoritairement habitée par l’ethnie Raglai, l’apprentissage du vietnamien a été au cœur des initiatives estivales. Les quatre écoles primaires ont organisé des classes intensives pour 191 futurs élèves de première année.

L’ambiance studieuse et joyeuse de l’École primaire de Phuoc Thang est frappante. Les trois classes de vietnamien destinées aux enfants des minorités ethniques, ouvertes à la mi-août, résonnent déjà des voix d’élèves récitant l’alphabet. En classe, Vo Thi Minh Thu encourage ses élèves à tracer les lettres. Elle se réjouit de l’implication croissante des parents, de plus en plus intéressés par le parcours scolaire de leurs enfants.

Les progrès sont déjà notables. Kator Thi Nhung, une élève, peut maintenant lire son nom en vietnamien et se montre fière de ses compétences en dessin et en calcul. Son enseignante, Bùi Thi Huong, souligne l’évolution : d’abord timides et hésitants, les élèves sont devenus plus confiants et participent volontiers aux activités.

“Avec plus de 20 ans d’expérience en première année, je constate que l’enseignement intensif du vietnamien avant l’entrée en classe est crucial. Il donne aux élèves une base solide, leur permettant de s’adapter plus facilement au programme principal. Cependant, dans les régions montagneuses, les difficultés persistent”, explique Mme Huong.

Kator Thi Trinh, enseignante Raglai de l’école, bénéficie de la maîtrise de la langue locale, ce qui facilite son travail avec les élèves. Elle les encourage à parler vietnamien en classe tout en expliquant la signification des mots dans leur langue maternelle.

Ses leçons intègrent souvent des jeux, des chants et des danses en plein air pour pratiquer l’écriture, se familiariser avec les chiffres et renforcer la communication en vietnamien. “En plus d’écrire et de compter, faire dialoguer les enfants en vietnamien à travers des jeux fait partie de la leçon. C’est pourquoi je m’efforce de donner le meilleur de moi-même pour que les enfants aient une base solide avant d’entrer en première année”, confie Mme Trinh.

Trân Thi Hông Cham, directrice adjointe de l’École primaire de Phuoc Thang, confirme que l’établissement organise des cours intensifs pour les élèves de première année depuis dix ans. Cette initiative vise à familiariser les enfants avec leur future école, leur classe et la langue vietnamienne. Les enseignants sont dévoués, bien que des difficultés subsistent en l’absence de soutien financier, certains devant même prendre en charge les fournitures scolaires des élèves. L’école s’efforce de créer un environnement où “chaque jour d’école est un jour de joie”.

Un bilan prometteur

Photo : VNA/CVN

Truong Công Huân, vice-président du Comité populaire de la commune de Bac Ai, constate que l’enseignement préparatoire du vietnamien, associé au développement des compétences en écoute, expression orale, lecture et écriture dès le début du cycle primaire, a produit des résultats positifs. Les élèves sont plus à l’aise pour communiquer, exprimer leurs opinions, et leurs résultats scolaires s’améliorent progressivement. “Nous observons une nette amélioration dans la maîtrise du vietnamien, surtout chez les élèves entrant en première année, ce qui leur offre une excellente base pour la rentrée 2025-2026”, commente-t-il.

Selon le Service de l’éducation et de la formation de la province de Khanh Hoà, durant l’été 2025, 98 écoles ont organisé 238 classes de vietnamien pour 5.690 des 5.709 enfants des minorités ethniques inscrits, avec la participation de 250 enseignants. Dans le nord de la province, les écoles ont tenu les cours pendant un mois (juin ou juillet), tandis que dans le sud, les classes se sont déroulées pendant deux semaines en août.

Khanh Hoà met en œuvre l’enseignement du vietnamien pour les enfants des minorités ethniques avant la première année, conformément à la circulaire N°23 datant de 2023 du ministère de l’Éducation et de la Formation. Cette année, l’organisation des cours estivaux a coïncidé avec la fusion des districts, ce qui a empêché certaines localités de budgétiser des aides pour les enseignants.

Un responsable du Service provincial de l’Éducation et de la Formation rapporte que les écoles impliquées ont obtenu des résultats encourageants, préparant ainsi au mieux les élèves à leur entrée en première année. Ces derniers ont acquis des compétences d’apprentissage initiales, développé leurs capacités d’écoute, d’expression orale, de lecture et d’écriture, appris à utiliser le matériel scolaire, à travailler en groupe, et sont devenus plus confiants et proactifs.

De nombreux enseignants ont su adapter leurs méthodes aux besoins de chaque élève, en choisissant des activités et contenus pertinents liés à la vie quotidienne, tout en respectant la culture et la langue des enfants. Leur communication est douce et naturelle, encourageant la participation active des élèves et créant un environnement d’apprentissage fondé sur l’expérience. Grâce à cela, les enfants ont gagné en enthousiasme et en motivation, posant des bases solides pour la nouvelle année scolaire.

TT - Huong Linh/CVN